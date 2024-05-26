Тарпищев, оценивая шансы россиянок на «Ролан Гаррос», назвал их мандражистками

Теги Шамиль Тарпищев Ролан Гаррос WTA Теннис

Шамиль Тарпищев оценил жеребьевку «Ролан Гаррос» для российских теннисистов.

«У девочек нехорошая жеребьевка получилась. Там решается, кто на Олимпиаду попадает, а все в одной куче. У ребят – сносная, потенциально во вторую неделю могут выйти все ребята, земля – такое покрытие для наших. Девочки все в одной четвертушке: Александрова, Кудерметова... Все наверху, где Швентек. Если кто-то выйдет во вторую неделю – уже неплохо. Но маловероятно, что выйдет кто-то, тем более при наших мандражистках.

Хотя Калинская может неплохо выступить, если вработаться», – цитирует президента Федерации тенниса Росиии ТАСС.

2 комментария
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Ответ g4p94k2cxw
Так, что б попасть на олимпиаду , нужно быть в каком-то конкретно топ онлайн рейтинга ? Нарастающего рейтинга ? Или хорошо выступит на РГ? (Задаю вопрос без сарказма)
Ну вот МОК пишет так:
В каждом из одиночных разрядов примет участие по 64 теннисиста. На основании рейтингов определятся 56 из них, учитывая максимальную квоту в четыре спортсмена на один НОК. Рейтинг - по итогам РГ.
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