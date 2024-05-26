Тарпищев, оценивая шансы россиянок на «Ролан Гаррос», назвал их мандражистками

Шамиль Тарпищев оценил жеребьевку «Ролан Гаррос» для российских теннисистов.

«У девочек нехорошая жеребьевка получилась. Там решается, кто на Олимпиаду попадает, а все в одной куче. У ребят – сносная, потенциально во вторую неделю могут выйти все ребята, земля – такое покрытие для наших. Девочки все в одной четвертушке: Александрова, Кудерметова... Все наверху, где Швентек. Если кто-то выйдет во вторую неделю – уже неплохо. Но маловероятно, что выйдет кто-то, тем более при наших мандражистках.

Хотя Калинская может неплохо выступить, если вработаться», – цитирует президента Федерации тенниса Росиии ТАСС.