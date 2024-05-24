Авдеева о прорыве на «Ролан Гаррос»: «Я всегда думала, что смогу пройти в основную сетку на «Шлеме», но не ожидала, что удастся с первого раза»

Теги Ролан Гаррос WTA Теннис

Юлия Авдеева прокомментировала выход в основную сетку «Ролан Гаррос».

21-летняя россиянка обыграла Оливию Гадеки (1:6, 6:3, 6:2) и впервые вышла в основу «Большого шлема».

– Перед матчем было ощущение, что что-то важное должно произойти. Из-за этого до игры и поначалу слишком нервничала. Все-таки первый раз на «Большом шлеме». Я всегда думала, что смогу пройти в основную сетку на «Шлеме», но не ожидала, что удастся с первого раза. Думала, круг квалификации выиграть бы для начала. Высоких целей не ставила, собиралась скорее посмотреть, на что способна, могу ли. А если не могу, что нужно сделать, чтобы получилось в следующий раз.

– Мы еще не очень хорошо вас знаем, видели мало ваших игр. На кого в плане стиля ориентируетесь?

– Мне очень нравится Арина Соболенко. Пытаюсь играть немножко как она, смотрю много ее матчей. Ее пример придает уверенности в моей игре. Да и вообще больше примеров, когда успешны высокие игроки с плотными ударами, активные. В какой-то момент нашла в этом смысл и для своей игры тоже, стараюсь анализировать и смотреть, что в похожем стиле может получиться у меня. Было бы интересно, конечно, с Ариной сыграть – но хотелось бы попозже на турнире (смеется).

– Пока в вашем профайле, по сути, только дата рождения и «Санкт-Петербург». Что мы должны о вас знать?

– Родилась я вообще в Сибири, у меня и характер сибирский. Моя мама легкоатлетка, она много физподготовкой со мной занималась, семья в целом спортивная. Долго тренировалась в Питере, сейчас уже лет пять-шесть в Германии – с тренером. Мой молодой человек тоже как тренер.

– У вас сейчас есть ощущение, что это карьерный прорыв?

– Честно говоря, больше такого ощущения было, когда начала выигрывать турниры ITF. Что у меня начало получаться. А сейчас ощущение, что так и должно было быть. Мне же не 15-16-17 лет (Авдеевой 21 год – Спортс). Работаю, тренируюсь, анализирую – вот эффект. Возможно, к этому просто нужно привыкнуть, – передает слова Авдеевой корреспондент Sports Андрей Васильев.

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10 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Молодец какая. Вызывает намного более приятные эмоции чем каЛинская, которая присосалась к страшному Синнеру ради популярности.
Какое отношение имеет Калинская, да еще вместе с Синнером к Авдеевой и ее выходом в основную сетку Ролан Гаррос. Вообще никакой связи и очень далеки друг от друга, таким образом сюда можно приплести любую нашу и даже не нашу теннисистку и обвинить ее в чем угодно. Кстати я так и не понял, чем собственно Калинская вызывает у вас такие отрицательные эмоции? Она же не виновата, что нравится мужчинам, да еще таким известным. А как они обе играют, мы увидим на предстоящем турнире.
+4
-1
+3
Спасибо Андрею Васильеву, ждём побольше подобного контента!!
+3
-2
+1
Ответ Kabinda
Почему это Зиннер - страшный?
Глаза открой
+2
-1
+1
Ответ Великий Алонсо
Молодец какая. Вызывает намного более приятные эмоции чем каЛинская, которая присосалась к страшному Синнеру ради популярности.
Почему это Зиннер - страшный?
+1
-1
0
Ответ Великий Алонсо
Глаза открой
То есть Алькатрас - аполлон?
+1
-1
0
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