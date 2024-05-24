Алькарас о травме предплечья: «Сейчас состояние намного лучше, чем в Мадриде. Но я продолжу носить компрессионный рукав»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о состоянии предплечья перед «Ролан Гаррос». Испанец пропустил большую часть грунтового сезона из-за травмы.

«Чувствую себя лучше. На тренировках все хорошо, нет никакого дискомфорта.

Я по-прежнему немного берегу руку, когда пробиваю с форхенда. Спустя некоторое время это пройдет. Есть ощущение, что, если я нащупаю его один раз, этого будет достаточно. Всегда, когда я бью на 100% на тренировке или в игре, это словно откликается в моей голове.

Сейчас состояние намного лучше, чем в Мадриде. Но продолжаю носить компрессионный рукав: я в нем тренируюсь и буду так играть. Это уже точно. Но его ношение не означает, что рука болит или я плохо себя чувствую. Я использую его как меру предосторожности и знаю, что он помогает.

Мой физио Хуанхо [Морено] так мне сказал. Я надену что угодно, лишь бы психологически было проще».

Надаль против Зверева уже в первом круге! А что еще интересного в сетке «Ролан Гаррос»?