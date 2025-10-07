  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Агент Федерера в ответ на вопрос, кричит ли Роджер во время ссор: «Он повышает голос, но чаще просто сдерживает эмоции»
1

Агент Федерера в ответ на вопрос, кричит ли Роджер во время ссор: «Он повышает голос, но чаще просто сдерживает эмоции»

Тони Годсик рассказал о работе и общении с Роджером Федерером.

– Одна из причин, почему он [Федерер] так долго оставался в туре, – он хотел получать удовольствие от поездок по миру. Роджер останавливался в хороших отелях, мы ходили в классные рестораны и занимались интересными вещами вне корта. И он всегда вовлекал меня в происходящее. Так мы лучше узнали друг друга. Это было замечательно. Конечно, были и серьезные ссоры – думаю, их было три.

– А как это выглядело на практике? Расскажите о серьезной ссоре.

– У него очень сильный характер, он упрямый и стоит на своем, как и я.

– Он кричит?

– Он повышает голос. Хотя, если смотреть внимательно, он чаще просто сдерживает эмоции. Он прагматичен и отлично умеет общаться. Так что мы решаем вопросы спокойно. Чаще всего это что-то незначительное – не бизнес. Например, расписание, отсутствие ответа или когда он заставляет меня ждать из-за мелочей. Но в целом работать с ним – одно удовольствие, – сказал Годсик в подкасте Энди Роддика.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Энди Роддика
logoТони Годсик
logoATP
logoЭнди Роддик
logoРоджер Федерер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
38-летний Джокович – самый возрастной игрок, вышедший в четвертьфинал «Мастерса». Он побил рекорд Федерера
1535 минут назад
Ухань (WTA). Мирра Андреева обыгрывает Зигемунд, Швентек вышла в 3-й круг
6338 минут назадLive
Шанхай (ATP). Грикспор поборется с Вашеро, Джокович, Руне, Бергс вышли в 1/4 финала
33651 минуту назадLive
Джокович взял медицинский тайм-аут в матче с Муньяром из-за проблем с голеностопом
8сегодня, 12:09Фото
Ухань (WTA). Самсонова, Осака, Носкова вышли во 2-й круг, В. Кудерметова, Калинская, Захарова, Наварро выбыли, Радукану, Остапенко снялись
118сегодня, 11:13
Руне вышел в 11-й четвертьфинал «Мастерса» – среди игроков, родившихся в 2000-е, больше только у Алькараса и Синнера
сегодня, 11:12
Зверев о неудачах в сезоне: «Никакой уверенности в себе нет. Я показываю просто ужасный теннис»
4сегодня, 10:39
Рублев прекратил сотрудничество с фитнес-тренером
8сегодня, 09:58
Директор Australian Open: «Если Синнер снова победит на турнире, он войдет в элитный клуб, где до него был только Джокович»
5сегодня, 09:03
Вероника Кудерметова проиграла пять из шести последних матчей
6сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото