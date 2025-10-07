Агент Федерера в ответ на вопрос, кричит ли Роджер во время ссор: «Он повышает голос, но чаще просто сдерживает эмоции»

Тони Годсик рассказал о работе и общении с Роджером Федерером.

– Одна из причин, почему он [Федерер ] так долго оставался в туре, – он хотел получать удовольствие от поездок по миру. Роджер останавливался в хороших отелях, мы ходили в классные рестораны и занимались интересными вещами вне корта. И он всегда вовлекал меня в происходящее. Так мы лучше узнали друг друга. Это было замечательно. Конечно, были и серьезные ссоры – думаю, их было три.

– А как это выглядело на практике? Расскажите о серьезной ссоре.

– У него очень сильный характер, он упрямый и стоит на своем, как и я.

– Он кричит?

– Он повышает голос. Хотя, если смотреть внимательно, он чаще просто сдерживает эмоции. Он прагматичен и отлично умеет общаться. Так что мы решаем вопросы спокойно. Чаще всего это что-то незначительное – не бизнес. Например, расписание, отсутствие ответа или когда он заставляет меня ждать из-за мелочей. Но в целом работать с ним – одно удовольствие, – сказал Годсик в подкасте Энди Роддика .