Корретха о матче Надаля и Зверева: «Если Рафа победит, будет невероятно. Если нет, это нормально, ведь Зверев в отличной форме»

Алекс Корретха прокомментировал то, что Рафаэль Надаль и Александр Зверев сыграют друг с другом в первом круге «Ролан Гаррос».

«Это просто потрясающе, какое-то безумие. Невероятно, насколько ценные моменты может подарить нам судьба.

Мы знаем, что произошло последний раз, когда они играли друг с другом на «Ролан Гаррос». Теперь Зверев, наверное, в лучшей форме среди всех в ATP-туре, так что он один из фаворитов турнира. Его матч с Рафой – это удивительное событие, весь мир будет следить.

Да, это один из самых сложных соперников, на кого Рафа мог выйти в первом круге. Зато так на нем будет меньше давления. Ему не нужно думать о своем выступлении или о своей форме. У него при любом раскладе был бы трудный матч пятисетового формата, в котором все внимание было бы приковано лишь к нему.

Если Рафа победит, будет невероятно. Если нет, это нормально, ведь Зверев, как я уже сказал, в отличной форме. Их встреча привлечет к турниру огромное внимание.

Тот, кто выиграет, должен стать одним из главных фаворитов. Последние несколько лет Саша очень упорно работал – как в физическом, так и в ментальном плане. И ему нужно сыграть исключительно хорошо.

Неважно, победит ли Рафа, но если получится, то это будет грандиозно. Это был бы очень неожиданный результат, учитывая его текущее состояние, но он добился здесь таких успехов, что уже ничем не может удивить.

Рафе будет тяжело с любым соперником. Для него необходимость выкладываться на 100% с первого круга – что-то совсем новое. Он отдаст все силы. Я жду нечто особенное».

Надаль против Зверева уже в первом круге! А что еще интересного в сетке «Ролан Гаррос»?