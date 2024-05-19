Зверев о победе в Риме: «Для меня это особенный момент, и в первую очередь я хочу поблагодарить свою команду. Без них я бы точно не стал снова чемпионом»

Александр Зверев поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Риме.

В финале он обыграл Николаса Харри 6:4, 7:5.

«Последние два года после травмы были очень тяжелыми, – сказал Зверев на церемонии награждения. – Я не знал, буду ли стоять на этой сцене – неважно, с титулом или без него. Для меня это особенный момент, и в первую очередь я хочу поблагодарить свою команду. Без них я бы точно не стал снова чемпионом.

Париж – наш главный фокус, но позвольте хотя бы день или около того насладиться этим моментом. Потом я полностью сосредоточусь на «Ролан Гаррос».

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