Зверев о победе в Риме: «Для меня это особенный момент, и в первую очередь я хочу поблагодарить свою команду. Без них я бы точно не стал снова чемпионом»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Николас Харри Александр Зверев Теннис

Александр Зверев поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Риме.

В финале он обыграл Николаса Харри 6:4, 7:5.

«Последние два года после травмы были очень тяжелыми, – сказал Зверев на церемонии награждения. – Я не знал, буду ли стоять на этой сцене – неважно, с титулом или без него. Для меня это особенный момент, и в первую очередь я хочу поблагодарить свою команду. Без них я бы точно не стал снова чемпионом. 

Париж – наш главный фокус, но позвольте хотя бы день или около того насладиться этим моментом. Потом я полностью сосредоточусь на «Ролан Гаррос».

Зверев убрал Медведева из топ-4. Взял титул в Риме – первый «Мастерс» после страшной травмы

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2 комментария
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Красава Киса
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Молодец, за шакалил мастерс, помниться подобное провернул в прошлом году и Синнер, когда скажем топы по вылетали и он выиграл Мастерс, и теперь он Даню отодвинул и показал, как надо пользоваться предоставленным случаем, в отличие от Медведева, который слил раньше четвёрть-финала, но надо сказать, что играл он очень плохо, по этому и такой плохой результат)))
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