Тони Надаль о травме Рафаэля: «Он испытывает дискомфорт при подаче, в остальном проблем на тренировках нет»
Тони Надаль прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Монте-Карло. Испанец продолжает испытывать проблемы со спиной.
«Он испытывает дискомфорт при подаче, в остальном проблем на тренировках нет. Либо ты выкладываешься на все 100%, либо лучше не участвовать. Ему нужно сыграть на одном из турниров перед «Ролан Гаррос», чтобы иметь шансы хорошо там выступить».
Также он оценил шансы племянника на медаль Олимпиады в Париже.
«Если он восстановится и будет хорошо себя чувствовать, то может выиграть медаль. Будет сложно, но нельзя исключать его из числа фаворитов».
А то по молодости "забивал" на подачу, рассчитывая на свою физуху и ноги.
Быть эдаким теннисным джорнименом для молодёжки (если проводить аналогию с боксом) не захочет