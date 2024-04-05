Тони Надаль о травме Рафаэля: «Он испытывает дискомфорт при подаче, в остальном проблем на тренировках нет»

Тони Надаль прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Монте-Карло. Испанец продолжает испытывать проблемы со спиной.

«Он испытывает дискомфорт при подаче, в остальном проблем на тренировках нет. Либо ты выкладываешься на все 100%, либо лучше не участвовать. Ему нужно сыграть на одном из турниров перед «Ролан Гаррос», чтобы иметь шансы хорошо там выступить».

Также он оценил шансы племянника на медаль Олимпиады в Париже.

«Если он восстановится и будет хорошо себя чувствовать, то может выиграть медаль. Будет сложно, но нельзя исключать его из числа фаворитов».