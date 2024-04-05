Тони Надаль о травме Рафаэля: «Он испытывает дискомфорт при подаче, в остальном проблем на тренировках нет»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Тони Надаль Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Тони Надаль прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Монте-Карло. Испанец продолжает испытывать проблемы со спиной.

«Он испытывает дискомфорт при подаче, в остальном проблем на тренировках нет.  Либо ты выкладываешься на все 100%, либо лучше не участвовать. Ему нужно сыграть на одном из турниров перед «Ролан Гаррос», чтобы иметь шансы хорошо там выступить».

Также он оценил шансы племянника на медаль Олимпиады в Париже.

«Если он восстановится и будет хорошо себя чувствовать, то может выиграть медаль. Будет сложно, но нельзя исключать его из числа фаворитов».

6 комментариев
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Ахахахаха дядя накидывает нормально чтобы мы с манакорского калича табором на спортсе поорали.
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Плохо что Рафа поздновато начал прокачивать подачу, ему бы Мойю в тренерском штабе лет на 15 раньше и здоровье бы сохранил и дольше протянул на корте.
А то по молодости "забивал" на подачу, рассчитывая на свою физуху и ноги.
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Как Энди возвращаться из-за любви к теннису он не будет точно)
Быть эдаким теннисным джорнименом для молодёжки (если проводить аналогию с боксом) не захочет
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Ответ Stas Salesov
"Я по-прежнему считаю, что Рафаэль поедет на "Ролан Гаррос" за победой. И я надеюсь, что в августе на Олимпиаде он завоюет медаль. Я человек позитивный. Но для этого нужно, чтобы Джокович травмировался, четыре или пять раз. Тогда он не сможет победить. Рафаэль говорил мне, что Игры в Пекине были лучшим опытом в его жизни. Он взял золото благодаря поддержке других испанских спортсменов и олимпийской атмосфере. Представлять страну для Рафаэля большая честь", - приводит слова Тони Надаля La Sexta Дядя снова набрасывал, оказывается, как-то пропустили)
Он за теннисом вообще не следит? До сих пор видит одного Джоковича?))
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Ответ Sincere
Он за теннисом вообще не следит? До сих пор видит одного Джоковича?))
Все же знают, что для Новака ОИ главная цель и он там упрется не на жизнь) Ну а вообще мне кажется, что ему просто уже нравится дразнить так называемое нолефам. Помнится, там у них была большая волна негатива на его шутку в прошлогодней беседе про перспективы племянника и травмы главных соперников
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