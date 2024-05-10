Стефанос Циципас: «Топ-10 – эксклюзивный клуб, ценность которого осознаешь, когда оттуда вылетаешь»

Грек Стефанос Циципас высказался о возвращении в топ-10.

Он выпал оттуда в феврале, но вернулся в десятку после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло.

– Несколько месяцев назад вы впервые за много лет покинули топ-10, а затем победили в Монте-Карло. Насколько результаты влияют на ваше эмоциональное состояние?

– Если бы вы видели, как я переживал победу в Монте-Карло, то поняли бы, как это было для меня важно. Странно покидать топ-10. Сначала чувствуешь себя гендиректором компании, а потом внезапно становишься ее сотрудником.

Топ-10 – эксклюзивный клуб, ценность которого осознаешь, когда оттуда вылетаешь. Да, это всего лишь цифры, но для нас, теннисистов, это очень много значит. Надеюсь добиться еще большего и вернуться в топ-5. У меня всего одна карьера, и я хочу выжать из нее максимум.