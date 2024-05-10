Стефанос Циципас: «Топ-10 – эксклюзивный клуб, ценность которого осознаешь, когда оттуда вылетаешь»

Теги рейтинги ATP Стефанос Циципас Теннис

Грек Стефанос Циципас высказался о возвращении в топ-10.

Он выпал оттуда в феврале, но вернулся в десятку после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло.

– Несколько месяцев назад вы впервые за много лет покинули топ-10, а затем победили в Монте-Карло. Насколько результаты влияют на ваше эмоциональное состояние?

– Если бы вы видели, как я переживал победу в Монте-Карло, то поняли бы, как это было для меня важно. Странно покидать топ-10. Сначала чувствуешь себя гендиректором компании, а потом внезапно становишься ее сотрудником.

Топ-10 – эксклюзивный клуб, ценность которого осознаешь, когда оттуда вылетаешь. Да, это всего лишь цифры, но для нас, теннисистов, это очень много значит. Надеюсь добиться еще большего и вернуться в топ-5. У меня всего одна карьера, и я хочу выжать из нее максимум.

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4 комментария
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"Любовники Бадосы - эксклюзивный клуб, ценность которого понимаешь, когда оттуда вылетаешь" - С. Циципас.
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Ответ Dym86
"Любовники Бадосы - эксклюзивный клуб, ценность которого понимаешь, когда оттуда вылетаешь" - С. Циципас.
А я вот засомневалась, что она была инициатором разрыва. Может Степа предпочел эксклюзивный клуб top-10 клубу любовников Бадосы? 🤔
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Если бы вы видели, как я переживал победу в Монте-Карло, то поняли бы
(c)
Да кому нужны его бесконечные 3,14 - страдания!
Ждём, когда скажет то же самое про ТОП-100.
хехе))))

P.S. выполняю обещание))))
+1
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Ответ Dym86
"Любовники Бадосы - эксклюзивный клуб, ценность которого понимаешь, когда оттуда вылетаешь" - С. Циципас.
Нет, все наоборот, это как раз бывшие любовники становятся клубом. Так что наоборот, он вошел в клуб.
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