Циципас о победе над Штруффом: «Я не понимал, что делаю на корте до середины второго сета. Чувствовал себя потерянным»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Ян-Леннард Штруфф Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Яном-Леннардом Штруффом в Риме.

Он выиграл 6:7(1), 6:4, 6:4.

«Я не понимал, что делаю на корте до середины второго сета. Чувствовал себя потерянным. Такого не было уже очень давно. Было ощущение, что я не могу вложиться в удары, не могу сыграть глубоко.

В какой-то момент я повернул эмоции в нужное русло. Но справиться с ними было очень сложно. Не думаю, что когда-либо раньше испытывал такой негатив во время матча. Я оказался в странной и сложной ситуации. Не ожидал, что отыграюсь и смогу победить».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий