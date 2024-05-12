Циципас о победе над Штруффом: «Я не понимал, что делаю на корте до середины второго сета. Чувствовал себя потерянным»
Стефанос Циципас прокомментировал победу над Яном-Леннардом Штруффом в Риме.
Он выиграл 6:7(1), 6:4, 6:4.
«Я не понимал, что делаю на корте до середины второго сета. Чувствовал себя потерянным. Такого не было уже очень давно. Было ощущение, что я не могу вложиться в удары, не могу сыграть глубоко.
В какой-то момент я повернул эмоции в нужное русло. Но справиться с ними было очень сложно. Не думаю, что когда-либо раньше испытывал такой негатив во время матча. Я оказался в странной и сложной ситуации. Не ожидал, что отыграюсь и смогу победить».