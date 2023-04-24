Джорджи об отце: «Все время говорят, что он меня контролирует, что он очень властный. Это неправда»

Камила Джорджи рассказала, какую роль в ее карьере сыграл отец.

«Я ничего не помню из своих матчей: как только они заканчиваются, я все забываю. Родители меня научили, что жизнь – это гораздо больше, чем теннис. Все время говорят о моем отце: что он меня контролирует, что он очень властный. Это неправда. Я посвящаю ему каждый успех, он всегда меня тренировал, с самого начала в меня верил: я всем ему обязана. Неправда, что он просит меня играть до 40 лет: у меня нет никаких ограничений, последнее слово всегда за мной».

Также она поделилась, какое место теннис занимает в ее жизни.

«Мои слова «я не слежу за теннисом» стали мемом в соцсетях. В том смысле, что после турнира я обсуждаю другие темы. Это нормально. Еще один трофей не перевернет мою жизнь, теннис – это работа, и, конечно, победы приносят мне удовольствие, но смысл жизни в другом. Каждый раз, когда я выигрываю титул, меня спрашивают, что теперь изменится. Ничего не изменится! Только то, что завтра я займусь чем-то другим».

Джорджи моду любит больше тенниса – за которым даже не следит

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