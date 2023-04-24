Джорджи о том, что стала фигуранткой дела о фальшивых сертификатах о вакцинации: «Для меня эта история закончилась»

Камила Джорджи сказала, что уже не связана с делом о фальшивых сертификатах о вакцинации.

В Италии врач Даниэла Гриллоне находится под следствием и утверждает, что семья Джорджи «пришла с просьбой предоставить поддельные сертификаты всех обязательных прививок, а также вакцинации от ковида».

«Под следствием не я, а врач из Виченцы, которая, чтобы оправдаться, упомянула знаменитостей. Я прививалась в разных местах и спокойна, иначе не смогла бы играть все эти месяцы. Для меня эта история закончилась».

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