Осака об игре на грунте: «Меня очень вдохновляют удары Рублева»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Андрей Рублев Наоми Осака Теннис

Наоми Осака рассказала о подготовке к турниру в Риме.

Японка вышла во второй круг, где сыграет с Дарьей Касаткиной.

– Куда вы ездили тренироваться после Мадрида и на чем делали акценты в этом тренировочном блоке?

– Я поехала на Мальорку. Если честно, я очень сосредоточилась на том, чтобы сформировать свой теннис на грунте. Я посмотрела несколько видео – Рафу, Алькараса. Еще смотрела Рублева, и меня очень вдохновляют его удары.

Я как бы думала про себя: не хочу уходить с корта, о чем-то сожалея. В Мадриде я сожалела, что не смогла себя раскачать. В основном концентрируюсь на этом.

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