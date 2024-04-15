Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне оттуда выпал

Чемпион Монте-Карло Стефанос Циципас вернулся в топ-10 рейтинга ATP.

Прошлогодний финалист Хольгер Руне выпал из десятки.

PIF ATP Rankings

Положение на 15 апреля 2024

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