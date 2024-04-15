Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне оттуда выпал

Теги рейтинги ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Хольгер Руне Теннис

Чемпион Монте-Карло Стефанос Циципас вернулся в топ-10 рейтинга ATP.

Прошлогодний финалист Хольгер Руне выпал из десятки.

PIF ATP Rankings

Положение на 15 апреля 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 10035
2 (2) Янник Синнер (Италия) 8750
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 8645
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 7085
5 (5) Александр Зверев (Германия) 5425
6 (10) Каспер Рууд (Норвегия) 4025
7 (12) Стефанос Циципас (Греция) 3995
8 (6) Андрей Рублев (Россия) 3935
9 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 3675
10 (9) Григор Димитров (Болгария) 3640
12 (7) Хольгер Руне (Дания) 3395
13 (15) Юго Эмбер (Франция) 2535
15 (13) Тэйлор Фриц (США) 2450
17 (17) Карен Хачанов (Россия) 2115
38 (41) Роман Сафиуллин (Россия) 1139
45 (43) Аслан Карацев (Россия) 1073
51 (57) Лоренцо Сонего (Италия) 986
66 (52) Даниэль Альтмайер (Германия) 856
69 (69) Павел Котов (Россия) 817
80 (93) Самит Нагал (Индия) 729
92 (101) Корентен Муте (Франция) 652
94 (106) Танаси Коккинакис (Австралия) 650
98 (84) Маттео Берреттини (Италия) 630

 

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3 комментария
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Без Руняши ТОП-10 преобразился, конечно.)
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Каспер Рууд идёт за первой строчкой рейтинга и никак иначе
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скандинавский допингированный акробат наконец-то перестал чужое место в топ-10 занимать!
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