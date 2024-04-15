Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне оттуда выпал
Чемпион Монте-Карло Стефанос Циципас вернулся в топ-10 рейтинга ATP.
Прошлогодний финалист Хольгер Руне выпал из десятки.
Положение на 15 апреля 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|10035
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|8750
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8645
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|7085
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|5425
|6 (10)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4025
|7 (12)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3995
|8 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|3935
|9 (8)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3675
|10 (9)
|Григор Димитров (Болгария)
|3640
|12 (7)
|Хольгер Руне (Дания)
|3395
|13 (15)
|Юго Эмбер (Франция)
|2535
|15 (13)
|Тэйлор Фриц (США)
|2450
|17 (17)
|Карен Хачанов (Россия)
|2115
|38 (41)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1139
|45 (43)
|Аслан Карацев (Россия)
|1073
|51 (57)
|Лоренцо Сонего (Италия)
|986
|66 (52)
|Даниэль Альтмайер (Германия)
|856
|69 (69)
|Павел Котов (Россия)
|817
|80 (93)
|Самит Нагал (Индия)
|729
|92 (101)
|Корентен Муте (Франция)
|652
|94 (106)
|Танаси Коккинакис (Австралия)
|650
|98 (84)
|Маттео Берреттини (Италия)
|630
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