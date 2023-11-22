Шамиль Тарпищев: «Рублев уже способен выиграть «Большой шлем». При благоприятной жеребьевке он может это сделать в следующем сезоне»
Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил потенциал Андрея Рублева.
«В этом сезоне Рублев и Медведев прибавили, и в следующем году дальнейший прогресс зависит от их работы. Рублев, например, уже способен взять один из турниров «Большого шлема».
По качеству игры он уже готов, при удачном раскладе и благоприятной жеребьевке может это сделать в следующем сезоне. Главное, ему надо более разумно подходить турнирам, не играть все подряд.
К итоговому турниру в этом году он подошел перегруженным и поэтому неудачно выступил», – цитирует Тарпищева ТАСС.
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Если не будет супер везения на уровне Тима или Чилича, я не вижу за счёт чего Андрей может выиграть ТБШ.
...да, ещё Надаля )
Даже выход в 1/2 Шлема снесёт крышу Рублику, играть с самим собой ему будет очень тяжело. К сожалению, маловероятно, что путь п/ф-финал-титул Рублик сможет пройти за 1 сезон. Полуфинал - задача минимум на сезон, финал вполне достижимый результат. И только после этого можно будет говорить о титулах.
А вот про жребий Анвярыч упомянул прямо в точку. В 2023 "слепой" жребий 3 раза выводил его на Джоковича, и 1 раз на Медведа - так себе везение.
Но должно же и Рублику когда-то повезти. Как Рафику на ЮСО-17: ни одного игрока выше ТОП-25 до финала, и №34 в финале.
Здоровья, удачи и больших успехов Золотому!
))))