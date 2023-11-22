Шамиль Тарпищев: «Рублев уже способен выиграть «Большой шлем». При благоприятной жеребьевке он может это сделать в следующем сезоне»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил потенциал Андрея Рублева.

«В этом сезоне Рублев и Медведев прибавили, и в следующем году дальнейший прогресс зависит от их работы. Рублев, например, уже способен взять один из турниров «Большого шлема».

По качеству игры он уже готов, при удачном раскладе и благоприятной жеребьевке может это сделать в следующем сезоне. Главное, ему надо более разумно подходить турнирам, не играть все подряд.

К итоговому турниру в этом году он подошел перегруженным и поэтому неудачно выступил», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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