Шамиль Тарпищев: «Рублев уже способен выиграть «Большой шлем». При благоприятной жеребьевке он может это сделать в следующем сезоне»

Теги Шамиль Тарпищев ATP Андрей Рублев Теннис

Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил потенциал Андрея Рублева.

«В этом сезоне Рублев и Медведев прибавили, и в следующем году дальнейший прогресс зависит от их работы. Рублев, например, уже способен взять один из турниров «Большого шлема».

По качеству игры он уже готов, при удачном раскладе и благоприятной жеребьевке может это сделать в следующем сезоне. Главное, ему надо более разумно подходить турнирам, не играть все подряд.

К итоговому турниру в этом году он подошел перегруженным и поэтому неудачно выступил», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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15 комментариев

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radio_weiss
Если не встретится с первой тройкой, то да, способен и выиграть. Как и вся остальная первая десятка, впрочем )
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Tarkovski
Смешно. Андрею хотя бы в пф для начала выйти
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Большой Сэми
Человек который не нюхнул даже полуфинал не говоря уже о финале. Случай с теннисистами,которые выиграли 1 ТБШ,сыграв в одном финале не подходит никак Рублю. Андрей давно в топ 10, на него настраивается,и его самое главное знают. Но даже это все не первопричина почему Рублю будет архисложно выиграть в ближайшее время ТБШ. Главный пункт все же, это психология Андрея. Пока ему не победить своих "тараканов" в голове, света в конце туннеля не видать. Рад буду ошибиться.
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LONDON-TOWN
Полуфинал думаю, может, Рублёв ни чем не хуже Хачанова. Видно, что Андрей прибавляет с каждым сезоном. Но выиграть ТБШ... Что-то у меня даже мыслей нет на каком ТБШ он может так стрельнуть. Австралию не дадут Медведев и Джокович, во Франции и на Уиме - Алькарас и Джокович :) Только Us Open, если травмируются Алькарас, Джокович и Медведев. В следующем году ещё Надаль может вернуться.
Если не будет супер везения на уровне Тима или Чилича, я не вижу за счёт чего Андрей может выиграть ТБШ.
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Skip
Благоприятной - это отсутствие Джоковича, Алькараса, Медведева, Синнера, Зверева, Руне, Димитрова, Хуркача и пр. )

...да, ещё Надаля )
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SKA Rostov1992
Андрей крутой теннисист, но на шлемах ему в 3-х сетовом формате тупо не чем обыгрывать игроков топ-3. А если ещё Синнер продолжит демонстрировать такую игру, то даже 1/2 финала выглядит маловероятной. Хоть один Шлем Рублева будет чудом. Впрочем не для него одного, Зверева и Циципаса тоже можно к нему причислить.
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afry
Вот опять этот груз завышенных ожиданий на Андрея. Как по мне, его... деструктивные эмоциональные взрывы вызваны именно этими завышенными и необоснованными ожиданиями. Умом он, как грамотный профессионал, понимает, что опять их не оправдает, но очень хочет "порадовать" и "быть хорошим". Отсюда и срывы в решающие моменты. Не так должна выглядеть поддержка, ох не так...
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Григорий Шутров
Если все идеально, то 5й. При хорошем раскладе
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N.S.A.8.5
🤣🤣🤣
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Антон Тимофеев
Ну...это должен быть прям совсем удачный расклад))) Вроде дисквы Новака и раннего вылета кучи топов... Понятно, что всякое бывает, тот же Рууд три раза в финалы Шлемов залез. Если будет еще долго играть на том же уровне, что в 2023(или лучше), то, когда-то Андрею с посевом повезет.
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S.Graf
ШАТ говорит о технической стороне игрока, но совсем упускает психологическую (согласен со всеми отписавшимися)
Даже выход в 1/2 Шлема снесёт крышу Рублику, играть с самим собой ему будет очень тяжело. К сожалению, маловероятно, что путь п/ф-финал-титул Рублик сможет пройти за 1 сезон. Полуфинал - задача минимум на сезон, финал вполне достижимый результат. И только после этого можно будет говорить о титулах.
А вот про жребий Анвярыч упомянул прямо в точку. В 2023 "слепой" жребий 3 раза выводил его на Джоковича, и 1 раз на Медведа - так себе везение.
Но должно же и Рублику когда-то повезти. Как Рафику на ЮСО-17: ни одного игрока выше ТОП-25 до финала, и №34 в финале.
Здоровья, удачи и больших успехов Золотому!
))))
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afry
Ответ radio_weiss
Если не встретится с первой тройкой, то да, способен и выиграть. Как и вся остальная первая десятка, впрочем )
Это же насколько должен быть удачен жребий?)))
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Виктор Морев
Ответ radio_weiss
Если не встретится с первой тройкой, то да, способен и выиграть. Как и вся остальная первая десятка, впрочем )
Рублев в игре на грунте (в том числе на RG) уже способен обыгрывать Алькараса в следующем году, при удачном раскладе может взять одиночный БШ.
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LeNok
Ответ Skip
Благоприятной - это отсутствие Джоковича, Алькараса, Медведева, Синнера, Зверева, Руне, Димитрова, Хуркача и пр. ) ...да, ещё Надаля )
Ну кроме первой четвёрки смешно читать.Учитывая что в этом году Андрей 3 раза обыгрывал Зверева и 2 раза Руне.А со всеми остальными личка скорее положительная,чем отрицательная
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