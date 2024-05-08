Зверев о том, появится ли на слушаниях по делу о домашнем насилии: «Нет, не планирую»
Александр Зверев рассказал, будет ли присутствовать на слушаниях в суде.
Его бывшая девушка Бренда Патеа, с которой у теннисиста есть общий ребенок, подала на Зверева иск об обвинении в домашнем насилии.
Немца оштрафовали на 450 тысяч евро, но он обжаловал решение. Теперь состоятся публичные слушания, которые пройдут одновременно с «Ролан Гаррос».
– Планируете ли вы присутствовать на слушаниях по вашему делу в конце этого месяца?
– Нет, не планирую. Нет.