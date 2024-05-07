Зверев о травмах топов: «Нам не хватает времени на восстановление. Мы играем 11 месяцев и отдыхаем четыре недели»

Александр Зверев связал травмы топов с перегруженным календарем ATP-тура.

– Игроки ATP-тура получают много травм. Как вы думаете, связано ли это с календарем, или это случайность? Что вы думаете по этому поводу?

– Я в туре уже 10 лет. Все это время идут разговоры о том, как мы можем сделать сезон короче.

Сократить сезон – это не потому, что мы не хотим играть в теннис. Нет, мы хотим, любим. Дело в том, что нам нужно время на подготовку организма к физическим нагрузкам – то есть самому теннису – и время на восстановление.

Если говорить про 11-месячный сезон, как сейчас, то мы сталкиваемся с проблемой, которая была у Алекса де Минаура. Он сыграл финал Кубка Дэвиса 29 ноября, а потом 29 декабря – на ATP Cup (речь про United Cup – Sports). То есть всего месяц перерыва. Нам просто не хватает времени.

Этого времени организму недостаточно для отдыха. Как и недостаточно времени для физподготовки. Физическая подготовка – это не то, сколько ты тренируешься на корте, сколько играешь в теннис, нет. Это сколько времени ты работаешь в зале, на беговой дорожке и сколько работы ты проделываешь за пределами корта. А это нельзя сделать в течение сезона.

У нас всего четыре недели на отдых и подготовку – такого нет ни в одном другом виде спорта.