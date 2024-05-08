Ассоциация тенниса США выплатит $9 млн теннисистке из-за домогательств тренера

Ассоциация тенниса США (USTA) выплатит 9 млн долларов 651-й ракетке мира Кайли Маккензи.

Американка подала в суд на USTA в 2022-м. Она утверждала, что тренер Анибал Аранда домогался ее, когда ей было 19 лет.

Тренер отрицал обвинения. USTA отстранила его от работы, а затем уволила. Пока организация расследовала заявления Маккензи, одна из сотрудниц USTA впервые сообщила, что за несколько лет до этого Аранда также неуместно ее касался.

Суд обязал USTA выплатить $3 млн в качестве моральной компенсации и $6 млн из-за сознательного пренебрежения правами и безопасностью других людей. Они учли попытки USTA замять дело.

Сейчас Маккензи 25 лет. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA – 644-я.