Ассоциация тенниса США выплатит $9 млн теннисистке из-за домогательств тренера

Теги WTA USTA деньги Теннис

Ассоциация тенниса США (USTA) выплатит 9 млн долларов 651-й ракетке мира Кайли Маккензи. 

Американка подала в суд на USTA в 2022-м. Она утверждала, что тренер Анибал Аранда домогался ее, когда ей было 19 лет.

Тренер отрицал обвинения. USTA отстранила его от работы, а затем уволила. Пока организация расследовала заявления Маккензи, одна из сотрудниц USTA впервые сообщила, что за несколько лет до этого Аранда также неуместно ее касался.

Суд обязал USTA выплатить $3 млн в качестве моральной компенсации и $6 млн из-за сознательного пренебрежения правами и безопасностью других людей. Они учли попытки USTA замять дело.

Сейчас Маккензи 25 лет. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA  – 644-я.

3 комментария
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Ассоциация будет платить не из-за домогательств, а из-за того, что пыталась замять.
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+2
Прецедент, однако. У здания суда уже замечен штангист Вильямс. Муратоглы напрягся
хехе))))
+2
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Как вариант - вместо выигрыша пяти Шлемов.
+1
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