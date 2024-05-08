Синнер о травме бедра: «Если я не восстановлюсь на 100%, то придется еще долго не играть»

Теги Ролан Гаррос ATP Открытый чемпионат Италии Янник Синнер Теннис

Синнер рассказал о травме, из-за которой пропускает «Мастерс» в Риме.

Ранее итальянец снялся с четвертьфинала в Мадриде из-за травмы правого бедра.

«Конечно, мне грустно, что я не смог восстановиться, потому что это один из моих любимых турниров. С нетерпением жду возможности вернуться и сыграть перед итальянскими болельщиками.

Но я все равно приеду в Рим на несколько дней и побываю в «Форо Италико».

Мы все думали, что проблема несерьезная. Не хочу говорить, что конкретно случилось. Если я не восстановлюсь на 100%, то придется еще долго не играть.

Для участия в «Ролан Гаррос» все еще надо решить несколько вопросов. Подготовка будет не самой оптимальной. Мы с командой делаем все возможной, чтобы я приехал в Париж максимально конкурентосопособным».

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5 комментариев
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посыпались очередные некст-гены...
с такими раскладами и Рафуля может до финала РГ доковылять, но многое будет зависеть от благосклонности Вады и сетки турнира
+4
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Ответ Stas Salesov
Думаешь, "Ндрангета" пошла на уступки Новаку в благодарность за АО?
Скорее серб продал дьяволу остатки своей души, опять у всех травмы кроме него. Вот это он явно сказал с целью сглазить Синнера:
https://www.sports.ru/tennis/1115980840-novak-dzhokovich-kogda-sinner-stanet-pervoj-raketkoj-mira-eto-vopros-n.html
+3
-2
+1
Ответ Jefri AG
Как же удобно для Джоковича получилось. Именно в тот момент когда Янник должен был скинуть его с первой строчки рейтинга, у него вдруг появилась серьёзная травма. По-моему это не просто совпадение, тут явно виден сербский след.
Думаешь, "Ндрангета" пошла на уступки Новаку в благодарность за АО?
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