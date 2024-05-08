Синнер о травме бедра: «Если я не восстановлюсь на 100%, то придется еще долго не играть»
Синнер рассказал о травме, из-за которой пропускает «Мастерс» в Риме.
Ранее итальянец снялся с четвертьфинала в Мадриде из-за травмы правого бедра.
«Конечно, мне грустно, что я не смог восстановиться, потому что это один из моих любимых турниров. С нетерпением жду возможности вернуться и сыграть перед итальянскими болельщиками.
Но я все равно приеду в Рим на несколько дней и побываю в «Форо Италико».
Мы все думали, что проблема несерьезная. Не хочу говорить, что конкретно случилось. Если я не восстановлюсь на 100%, то придется еще долго не играть.
Для участия в «Ролан Гаррос» все еще надо решить несколько вопросов. Подготовка будет не самой оптимальной. Мы с командой делаем все возможной, чтобы я приехал в Париж максимально конкурентосопособным».
с такими раскладами и Рафуля может до финала РГ доковылять, но многое будет зависеть от благосклонности Вады и сетки турнира
https://www.sports.ru/tennis/1115980840-novak-dzhokovich-kogda-sinner-stanet-pervoj-raketkoj-mira-eto-vopros-n.html