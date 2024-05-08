Синнер о травме бедра: «Если я не восстановлюсь на 100%, то придется еще долго не играть»

Синнер рассказал о травме, из-за которой пропускает «Мастерс» в Риме.

Ранее итальянец снялся с четвертьфинала в Мадриде из-за травмы правого бедра.

«Конечно, мне грустно, что я не смог восстановиться, потому что это один из моих любимых турниров. С нетерпением жду возможности вернуться и сыграть перед итальянскими болельщиками.

Но я все равно приеду в Рим на несколько дней и побываю в «Форо Италико».

Мы все думали, что проблема несерьезная. Не хочу говорить, что конкретно случилось. Если я не восстановлюсь на 100%, то придется еще долго не играть.

Для участия в «Ролан Гаррос» все еще надо решить несколько вопросов. Подготовка будет не самой оптимальной. Мы с командой делаем все возможной, чтобы я приехал в Париж максимально конкурентосопособным».