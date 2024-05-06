Рублев о состоянии здоровья: «Горло раздуто настолько, что когда лежу на боку, то не могу дышать. Четыре-пять дней не мог есть»

Андрей Рублев рассказал о состоянии здоровья во время «Мастерса» в Мадриде.

Россиянин взял второй титул категории ATP 1000 в карьере. В финале он обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

– Тяжело было начинать. Возможно, укол еще не успел так подействовать, как потом, когда стало потихоньку легче находить силы и как-то бодрить себя.

– Что с тобой было?

– Завтра узнаем. Я остаюсь в госпитале, мне будут делать чекап всего, потому что непонятно – либо это какая-то безумно сильная ангина, либо это какой-то вирус, который хрен пойми как лечить. Потому что из всего, что я принимал, ничего особо не помогает.

– У тебя температура и болит горло.

– У меня горло раздуто настолько, что я не могу глотать. Половина горла закрыта, и когда я лежу на боку, то не могу дышать. И первые четыре-пять дней там были как раны – не мог ничего есть, потому что они сразу начинали безумно жечь. Я жрал детское питание, просто рис без всего, без соли, без перца, либо макароны. Пока не перестало жечь. Потом смог более-менее есть, пока его не раздуло так, что ничего особо разжевать не можешь, потому что не влезает. И так неделю.

Плюс палец на ноге, который воспалился и стал давить на кость. Невозможно было засунуть ногу в кроссовок. Потом, видимо, из-за этого вируса, у меня пошли по всему телу какие-то красные пятна, на стопах стали вскакивать какие-то водяные волдыри. Сегодня их прокалывали, чтобы жидкость вышла.

Вот поэтому завтра отправляюсь на чекап (улыбается).

– Когда уже подействовал укол во время финала? Для меня это отрезок, когда ты летел 1:4 и сделал первый обратный брейк.

– Возможно, да. При 1:4 как-то подотпустило, и стал чувствовать себя лучше. Потом еще был шанс вернуться в первом сете, но не получилось. Я как-то отпустил всю ситуацию. Сказал: «Просто играй уже, хотя бы выложись до конца, отдай все силы, что остались». Потому что потом буду жалеть.

– Несмотря на плохое самочувствие, было ощущение, что на задней линии ты все равно обыгрываешь Феликса.

– Как я понял, у него в третьем сете тоже что-то случилось со здоровьем. В начале я наоборот чувствовал, что тяжело было. В третьем сете уже было преимущество. У него что-то случилось, он стал немножко медленнее. Не знаю, судороги у него были или что. Но он тоже в третьем сете уже не на 100% играл.

– Сравни ощущения от этого «Мастерса» и от Монте-Карло.

– Этот намного... Не то что важнее, и даже не то что тяжелее, а... Когда гордость [испытываешь]. Я первый раз могу себя искренне похвалить. Обычно я себя херачу, а тут могу сказать, что горжусь собой.



«Самадхи, теперь я свободен». Эмоции Рублева после главного титула в карьере