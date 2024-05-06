Рублев о состоянии здоровья: «Горло раздуто настолько, что когда лежу на боку, то не могу дышать. Четыре-пять дней не мог есть»

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев брань контент Теннис

Андрей Рублев рассказал о состоянии здоровья во время «Мастерса» в Мадриде.

Россиянин взял второй титул категории ATP 1000 в карьере. В финале он обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

– Тяжело было начинать. Возможно, укол еще не успел так подействовать, как потом, когда стало потихоньку легче находить силы и как-то бодрить себя.

– Что с тобой было?

– Завтра узнаем. Я остаюсь в госпитале, мне будут делать чекап всего, потому что непонятно – либо это какая-то безумно сильная ангина, либо это какой-то вирус, который хрен пойми как лечить. Потому что из всего, что я принимал, ничего особо не помогает.

– У тебя температура и болит горло.

– У меня горло раздуто настолько, что я не могу глотать. Половина горла закрыта, и когда я лежу на боку, то не могу дышать. И первые четыре-пять дней там были как раны – не мог ничего есть, потому что они сразу начинали безумно жечь. Я жрал детское питание, просто рис без всего, без соли, без перца, либо макароны. Пока не перестало жечь. Потом смог более-менее есть, пока его не раздуло так, что ничего особо разжевать не можешь, потому что не влезает. И так неделю.

Плюс палец на ноге, который воспалился и стал давить на кость. Невозможно было засунуть ногу в кроссовок. Потом, видимо, из-за этого вируса, у меня пошли по всему телу какие-то красные пятна, на стопах стали вскакивать какие-то водяные волдыри. Сегодня их прокалывали, чтобы жидкость вышла.

Вот поэтому завтра отправляюсь на чекап (улыбается).

– Когда уже подействовал укол во время финала? Для меня это отрезок, когда ты летел 1:4 и сделал первый обратный брейк.

– Возможно, да. При 1:4 как-то подотпустило, и стал чувствовать себя лучше. Потом еще был шанс вернуться в первом сете, но не получилось. Я как-то отпустил всю ситуацию. Сказал: «Просто играй уже, хотя бы выложись до конца, отдай все силы, что остались». Потому что потом буду жалеть.

– Несмотря на плохое самочувствие, было ощущение, что на задней линии ты все равно обыгрываешь Феликса.

–  Как я понял, у него в третьем сете тоже что-то случилось со здоровьем. В начале я наоборот чувствовал, что тяжело было. В третьем сете уже было преимущество. У него что-то случилось, он  стал немножко медленнее. Не знаю, судороги у него были или что. Но он тоже в третьем сете уже не на 100% играл.

– Сравни ощущения от этого «Мастерса» и от Монте-Карло.

– Этот намного... Не то что важнее, и даже не то что тяжелее, а... Когда гордость [испытываешь]. Я первый раз могу себя искренне похвалить. Обычно я себя херачу, а тут могу сказать, что горжусь собой.

«Самадхи, теперь я свободен». Эмоции Рублева после главного титула в карьере

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18 комментариев
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всё это - колдовство вуду от Феликса )
всех сломал - и только Андрюху не удалось! )
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Ответ Панарин против Диктатора
всё это - колдовство вуду от Феликса ) всех сломал - и только Андрюху не удалось! )
Да ещё самому Оже прилетело в третьем сете, хромать стал) Святой Андрюха обратно хворь направил. Всё как в мистических боевиках)
+14
0
+14
Ответ Tarkovski
Да ещё самому Оже прилетело в третьем сете, хромать стал) Святой Андрюха обратно хворь направил. Всё как в мистических боевиках)
Андрюха на Пасху бессмертным становится )
+13
0
+13
Типичный Андрей) чтобы похвалить себя надо героически преодолеть такие вот проблемы. Просто так хвалить и любить себя, нет, не слышал про такое)
+9
-2
+7
Какой-то кошмар то, что он описывает! Разве можно играть в таком состоянии, это же не хилые осложнения можно схлопотать. Недавняя история с Костомаровым ничему не учит? А там ведь шоу-выступления были, а не матчи на мастерсе.
Дай Бог, чтобы всё это было не так страшно, как звучит!
+6
0
+6
Андрюха памятник заслужил в Мадриде )
+6
0
+6
Ответ cosset
Типичный Андрей) чтобы похвалить себя надо героически преодолеть такие вот проблемы. Просто так хвалить и любить себя, нет, не слышал про такое)
ну да, в нашей культуре не по-мужски это
+5
-1
+4
Вот это да, а мы смотрим и не знаем, в каком состоянии теннисисты выходят на корт. А они(спортсмены) скорее всего, имеют другой уровень иммунитета и выносливости.У Андрея, судя по всему, на паратонзиллярный абсцесс похоже, если односторонний процесс.
Выздоравливай, наш герой!
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Какой у Рубля сильный внутренний карающий родитель. Что же там родители с ним в детстве такое делали. (Мне бы перестать в общественных местах психотерминологией разговаривать…)
+3
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Обычно я себя херачу
(с))))
Ну да, сам себя не добил, так со стороны прилетело.
Здоровья Рублику. Крепчайшего здоровья!
И огромной удачи.
Давай-давай, Золотой.
+4
-2
+2
Ответ cosset
Типичный Андрей) чтобы похвалить себя надо героически преодолеть такие вот проблемы. Просто так хвалить и любить себя, нет, не слышал про такое)
Видимо, мама не предлагала ему эту опцию :(
+2
0
+2
За тебя много кто испытывает гордость после этого турнира. Видимо нужно было пройти через какие-то невероятные испытания, чтобы наконец поверить в себя и обрести душевное равновесие. Здоровья и удачи!
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Выздоравливай чемпион и готовься к рг, пора уже брать шлем),
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наверно, Рим пропускать, здоровье важнее
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Здоровья Андрей! Трудности и препятствия, помогают нам стать сильней и двигаться вперед к достижению цели.
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Турнир инвалидов какой-то получился
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Ответ Панарин против Диктатора
всё это - колдовство вуду от Феликса ) всех сломал - и только Андрюху не удалось! )
просто Вуду Оже не ожидали что Андрей выйдет на матч или снимется...но Андрея спутал магии все карты)))
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