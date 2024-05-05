Рублев стал пятым действующим игроком, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Mutua Madrid Open Александр Зверев Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев, бравший титул в Монте-Карло и Мадриде, стал пятым действующим игроком, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы».

Ранее это делали:

Стефанос Циципас – трехкратный чемпион «Мастерсов», но только в Монте-Карло.

13 комментариев
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Заслужил
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+11
Любопытно, но до этого только теннисисты из Испании и Сербии выигрывали все три ныне проводящихся Мастерса на грунте. Теперь и Россия присоединилась. Даже интересно, сможет ли Рублёв хоть после второго крупного титула дойти по крайней мере до полуфинала ТБШ?
+7
-1
+6
Андрей попал в хорошую компанию)
+6
-1
+5
Легенда грунта
+3
0
+3
Ответ Верховенский1990
Пока у 4-х Мастерсов в этом году 4 разных победителя. Эксперты, а было ли вообще, чтобы в году все 9 Мастерсов выигрывали 9 разных теннисистов?
Думаю, это надо в добиговые времена лезть, в 1990-е или начало 00-х)) Даже в 2020, когда Мастерсов было всего 3, Новак ухитрился взять 2)) Может 2021? А нет, там Зверев 2 Мастерса взял-Мадрид и Цинци))
В 2007-2008, 2011-2016, 2018-2020. 2023 только Новак брал больше 1 Мастерса. Сразу кучу лет мимо))
2022 2 Мастерса у Алькараса.
Федерер закрывает 2004-2006, 2009, 2017.
Надаль 2010.
Итак, в период 2004-2023 всегда кто-то брал хотя бы 2 Мастерса за год. Дважды, например, это был Медведев - 2019, 2023.

У Сафина 2 Мастерса в 2000, у Роддика 2 Мастерса в 2003. Агасси в 2001-2002 брал несколько Мастерсов.
Надо лезть в 1990-е))
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Пока у 4-х Мастерсов в этом году 4 разных победителя. Эксперты, а было ли вообще, чтобы в году все 9 Мастерсов выигрывали 9 разных теннисистов?
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Неплохие ребята 😉
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Рафаэль Надаль, Джокович… Все правильно, именно в таком порядке.
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Ответ Верховенский1990
Пока у 4-х Мастерсов в этом году 4 разных победителя. Эксперты, а было ли вообще, чтобы в году все 9 Мастерсов выигрывали 9 разных теннисистов?
Интересный вопрос. Проверил - нет, пока такого не было.
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Ответ Верховенский1990
Пока у 4-х Мастерсов в этом году 4 разных победителя. Эксперты, а было ли вообще, чтобы в году все 9 Мастерсов выигрывали 9 разных теннисистов?
C 1990 года точно не было, но несколько раз были ситуации когда из 9 мастерсов 2 брал один и тот же теннисист, а остальные 7 разные теннисисты.
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Ответ Верховенский1990
Пока у 4-х Мастерсов в этом году 4 разных победителя. Эксперты, а было ли вообще, чтобы в году все 9 Мастерсов выигрывали 9 разных теннисистов?
ни разу не было, и в этом году вряд ли будет
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Ответ Антон Тимофеев
Думаю, это надо в добиговые времена лезть, в 1990-е или начало 00-х)) Даже в 2020, когда Мастерсов было всего 3, Новак ухитрился взять 2)) Может 2021? А нет, там Зверев 2 Мастерса взял-Мадрид и Цинци)) В 2007-2008, 2011-2016, 2018-2020. 2023 только Новак брал больше 1 Мастерса. Сразу кучу лет мимо)) 2022 2 Мастерса у Алькараса. Федерер закрывает 2004-2006, 2009, 2017. Надаль 2010. Итак, в период 2004-2023 всегда кто-то брал хотя бы 2 Мастерса за год. Дважды, например, это был Медведев - 2019, 2023. У Сафина 2 Мастерса в 2000, у Роддика 2 Мастерса в 2003. Агасси в 2001-2002 брал несколько Мастерсов. Надо лезть в 1990-е))
1990 - Эдберг. 1991 и 1993 - Курье.
1995 и 1996 Агасси, кстати, тоже закрывает.
Сампрас 1994 и 1997.
1998 - Риос.
1999- Куэртен.

1992 надо проверить..
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