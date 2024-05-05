Рублев стал пятым действующим игроком, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы»

Андрей Рублев, бравший титул в Монте-Карло и Мадриде, стал пятым действующим игроком, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы».

Ранее это делали:

Стефанос Циципас – трехкратный чемпион «Мастерсов», но только в Монте-Карло.