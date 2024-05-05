Рублев стал пятым действующим игроком, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы»
Андрей Рублев, бравший титул в Монте-Карло и Мадриде, стал пятым действующим игроком, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы».
Ранее это делали:
Стефанос Циципас – трехкратный чемпион «Мастерсов», но только в Монте-Карло.
В 2007-2008, 2011-2016, 2018-2020. 2023 только Новак брал больше 1 Мастерса. Сразу кучу лет мимо))
2022 2 Мастерса у Алькараса.
Федерер закрывает 2004-2006, 2009, 2017.
Надаль 2010.
Итак, в период 2004-2023 всегда кто-то брал хотя бы 2 Мастерса за год. Дважды, например, это был Медведев - 2019, 2023.
У Сафина 2 Мастерса в 2000, у Роддика 2 Мастерса в 2003. Агасси в 2001-2002 брал несколько Мастерсов.
Надо лезть в 1990-е))
1995 и 1996 Агасси, кстати, тоже закрывает.
Сампрас 1994 и 1997.
1998 - Риос.
1999- Куэртен.
1992 надо проверить..