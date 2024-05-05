8 быстрых мыслей о победе Рублева в Мадриде

Андрей Рублев выиграл «Мастерс» в Мадриде, камбэкнув в финале против Феликса Оже-Альяссима – 4:6, 7:5, 7:5.

После победы он сказал, что это титул, которым он гордится больше всего. И ему есть чем гордиться.

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1. После дисквалификации в Дубае и до начала турнира в Мадриде Рублев выиграл только один матч – у полузавершившего карьеру Энди Маррея. А дальше началась эмоциональная чехарда и серия из четырех поражений подряд – самая длинная для Андрея за последние шесть лет.

Кто мог подумать, что после этого он приедет в Мадрид и возьмет крупнейший титул в карьере, по дороге обыграв Карлоса Алькараса, который последние два года был королем этого турнира ?

2. Одна из главных причин победы Рублева – спокойствие. Он максимально ярко проявил его как раз в матче с Алькарасом, но в целом этим спокойствием был окрашен весь турнир. Возможно, это как раз положительный эффект той внутренней работы, которую запустила дисквалификация.

3. Камбэк Андрея в финале – это величие. Выяснилось, что он болел весь турнир, а перед финалом у него был 39-градусный жар.

Поэтому первые полчаса финала он выглядел бледной тенью самого себя – буквально. И то, как он оправился потом – это чудо, за которое сам Рублев благодарил мадридских врачей: «Я был близок к тому, чтобы сняться. Были проблемы, которые я не мог решить. Но нужно отдать должное врачам – они волшебники. Каким-то образом мне удалось сыграть.

<...> Каждый день я был практически мертвым. Последние три-четыре дня я не спал».

4. Но ключевую победу Рублев одержал намного раньше финала – и даже до матча с Алькарасом. Самым важным был матч против Алехандро Давидовича-Фокина в третьем круге. Там Андрей отыгрался с 0:5 на тай-брейке первого сета.

Кто знает, если бы он проиграл ту партию – возможно, не было бы ни обретенного спокойствия, ни геройского финала, ни классной игры, которую он потом показывал всю неделю.

5. Если смотреть чисто на игру, то главная причина победы Рублева – подача. Например, против Алькараса в третьем сете он подавал 80% первым мячом. Фриц в полуфинале вообще не принял почти половину всех подач Андрея. И после первого сета финала у Оже-Альяссима не было ни одного брейк-пойнта.

Подача создавала Рублеву все возможности для давления.

6. Другая важная заслуга его подачи – она открывала возможности для выходов к сетке. В итоге в финале, например, Рублев сходил вперед только на один раз меньше, чем Оже-Альяссим. И выиграл там 70% очков.

А игра у сетки – это как раз то, что может позволить Андрею сделать следующий шаг в прогрессе.

7. Тренеры Рублева – гении. Простой пример из финального матча. Перед последним геймом во втором сете они сказали Рублеву, что во второй квадрат Оже-Альяссим все время подает первым мячом через середину. Поэтому можно туда смещаться и ждать мяч там.

В итоге в том гейме при счете 15:30 и на реализованном брейк-пойнте Рублев воспользовался их советом и выиграл оба очка. И в целом заставил Оже-Альяссима разноображивать первую подачу во второй квадрат – а это могло сбить его с ритма, потому что пришлось отходить от того, что для него максимально комфортно.

8. С учетом того, что Алькарас, Синнер и Медведев борются с травмами, Зверев, Рууд, Руне и Циципас очень нестабильны, а Джокович находится в подвешенном состоянии, следить за Рублевым на «Ролан Гаррос» будет очень интересно.

Рублев – чемпион в Мадриде! Выиграл финал с температурой

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Clive Brunskill