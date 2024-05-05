8 быстрых мыслей о победе Рублева в Мадриде
Андрей Рублев выиграл «Мастерс» в Мадриде, камбэкнув в финале против Феликса Оже-Альяссима – 4:6, 7:5, 7:5.
После победы он сказал, что это титул, которым он гордится больше всего. И ему есть чем гордиться.
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1. После дисквалификации в Дубае и до начала турнира в Мадриде Рублев выиграл только один матч – у полузавершившего карьеру Энди Маррея. А дальше началась эмоциональная чехарда и серия из четырех поражений подряд – самая длинная для Андрея за последние шесть лет.
Кто мог подумать, что после этого он приедет в Мадрид и возьмет крупнейший титул в карьере, по дороге обыграв Карлоса Алькараса, который последние два года был королем этого турнира?
2. Одна из главных причин победы Рублева – спокойствие. Он максимально ярко проявил его как раз в матче с Алькарасом, но в целом этим спокойствием был окрашен весь турнир. Возможно, это как раз положительный эффект той внутренней работы, которую запустила дисквалификация.
3. Камбэк Андрея в финале – это величие. Выяснилось, что он болел весь турнир, а перед финалом у него был 39-градусный жар.
Поэтому первые полчаса финала он выглядел бледной тенью самого себя – буквально. И то, как он оправился потом – это чудо, за которое сам Рублев благодарил мадридских врачей: «Я был близок к тому, чтобы сняться. Были проблемы, которые я не мог решить. Но нужно отдать должное врачам – они волшебники. Каким-то образом мне удалось сыграть.
<...> Каждый день я был практически мертвым. Последние три-четыре дня я не спал».
4. Но ключевую победу Рублев одержал намного раньше финала – и даже до матча с Алькарасом. Самым важным был матч против Алехандро Давидовича-Фокина в третьем круге. Там Андрей отыгрался с 0:5 на тай-брейке первого сета.
Кто знает, если бы он проиграл ту партию – возможно, не было бы ни обретенного спокойствия, ни геройского финала, ни классной игры, которую он потом показывал всю неделю.
5. Если смотреть чисто на игру, то главная причина победы Рублева – подача. Например, против Алькараса в третьем сете он подавал 80% первым мячом. Фриц в полуфинале вообще не принял почти половину всех подач Андрея. И после первого сета финала у Оже-Альяссима не было ни одного брейк-пойнта.
Подача создавала Рублеву все возможности для давления.
6. Другая важная заслуга его подачи – она открывала возможности для выходов к сетке. В итоге в финале, например, Рублев сходил вперед только на один раз меньше, чем Оже-Альяссим. И выиграл там 70% очков.
А игра у сетки – это как раз то, что может позволить Андрею сделать следующий шаг в прогрессе.
7. Тренеры Рублева – гении. Простой пример из финального матча. Перед последним геймом во втором сете они сказали Рублеву, что во второй квадрат Оже-Альяссим все время подает первым мячом через середину. Поэтому можно туда смещаться и ждать мяч там.
В итоге в том гейме при счете 15:30 и на реализованном брейк-пойнте Рублев воспользовался их советом и выиграл оба очка. И в целом заставил Оже-Альяссима разноображивать первую подачу во второй квадрат – а это могло сбить его с ритма, потому что пришлось отходить от того, что для него максимально комфортно.
8. С учетом того, что Алькарас, Синнер и Медведев борются с травмами, Зверев, Рууд, Руне и Циципас очень нестабильны, а Джокович находится в подвешенном состоянии, следить за Рублевым на «Ролан Гаррос» будет очень интересно.
Рублев – чемпион в Мадриде! Выиграл финал с температурой
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Clive Brunskill
Почему?
Потому что у Андрея на грунте с испанцами нет поражений за всю карьеру, только 13 побед, в том числе и над Надалем. Они его считают своим, натаскивают для титула, с Надалем они сыграли тренировочный сет перед турниром, и Рублёв Алькараса и ещё одного испанца по сетке обыграл.
Все матчи Андрея Рублёва с испанскими теннисистами на грунте:
Только победы, 13 в карьере!
20.04.2015. Барселона, 1/32 финала. Рублёв — Фернандо Вердаско — 7:6 (7:4), 6:3.
27.07.2019. Гамбург, полуфинал. Рублёв — Пабло Карреньо-Буста — 4:6, 7:5, 6:1.
25.09.2020. Гамбург, четвертьфинал. Рублёв — Роберто Баутиста-Агут — 6:2, 7:5.
01.10.2020. Открытый чемпионат Франции, 1/32 финала. Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина — 7:5, 6:1, 3:6, 6:1.
15.04.2021. Монте-Карло, 1/8 финала. Рублёв — Роберто Баутиста-Агут — 7:6 (7:2), 5:7, 6:3.
16.04.2021. Монте-Карло, 1/4 финала. Рублёв — Рафаэль Надаль — 6:2, 4:6, 6:2.
22.04.2021. Барселона, 1/8 финала. Рублёв — Альберт Рамос-Виньолас — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.
13.05.2021. Рим, 1/8 финала. Рублёв — Роберто Баутиста-Агут — 6:4, 6:4.
11.04.2023. Монте-Карло, 1/16 финала. Рублёв — Хауме Мунар — 4:6, 6:2, 6:2.
15.05.2023. Рим, 1/16 финала. Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина — 7:6 (10:8), 6:3.
26.07.2023. Гамбург, 1/16 финала. Рублёв — Бернабе Сапата Миральес — 5:7, 6:1, 7:6 (9:7).
28.04.2024. Мадрид, 1/16 финала. Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина — 7:6 (12:10), 6:4.
01.05.2024. Мадрид, 1/4 финала. Рублёв — Карлос Алькарас — 4:6, 6:3, 6:2.
Итак, повторим, для прессы:
На грунте Рублёв выиграл все 13 матчей у испанцев за карьеру!
Все.
У испанцев на грунте.
В том числе и у Надаля!
Андрей гроза испанцев!
Круто!
А перед Мадридом у него был тренировочный сет с Надалем. Король грунта натренировал нашего пацана на продолжение победной серии до 13 игр. И вообще Надаль с юных лет курировал Андрея, в том числе в академии.
Рубло взял титул, это будет занесено прессой в легенду турнира: "Гроза всех испанцев на грунте Рубло наконец-то взял титул в Мадриде, Надаль принимал в этом непосредственное участие, это его первое достижение сразу после прощания с турниром.."
Итак, Мадрид полностью стал счастливым для Рублёва. Победные моменты он в Мадриде уже зарабатывал:
- в 2021 стал с Медведевым
обладателем Кубка Девиса (но на других кортах Мадрида, на харде)
- в прошлом году в Мадриде взял титул в паре с Хачановым.
И сейчас Андрей говорил, что высотный грунт Мадрида очень подходит для его игры, убыстряет розыгрыши и удары.
Интересно, что Рубло уже выигрывал Кубок Короля Испании, в июле 2023, выставочный турнир, но Филипп Шестой, как и тогда, не присутствовал.
В отличии от монарха Монако Князя Альберта II.
Но Король Грунта наверняка поздравит Рублёва.
Знамение и в том, что Рублёв в третий раз подряд завоевал титул на православную Пасху.
24 апреля 2022
-Белград, Джокович (6:2, 6:7, 6:0)
16 апреля 2023
- Монте-Карло, Руне (5:7, 6:2, 7:5)
5 мая 2024
- Мадрид, Оже (4:6, 7:5, 7:5)
Христос Воскресе!
Браво за труд!
Единственное что очень хочу узнать,что забавно?
Не томи Кагов,отвечай.
А если без шуток,отличный разбор.
Ооо😅😅
Может все-таки варьировать..) или есть такое слово?)
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Ну-ну
29.06.2016 Марбург, Германия 1/8 Даниэль Химено Травер - Андрей Рублев 5-7 6-3 6-4
✍🏻
https://www.flashscore.com.ng/match/GbF3E9h4/#/match-summary