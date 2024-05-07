Островский об инвестициях в карьеру Потаповой: «Она только в 22 года вернула те средства, которые были вложены»

Агент Анастасии Потаповой назвал инвестиции, необходимые для развития топ-игрока.

Об этом Александр Островский рассказал в интервью Sports.

– Год назад вы говорили, что вложили в Потапову миллион долларов. На что уходят такие деньги?

– В совокупности, да. Но это не предел, потому что Настя Потапова уже в 14-15 лет начала показывать серьезные результаты – и на нее обратили внимание крупнейшие спонсоры. Например, Nike тогда предложил очень хороший контракт.

И это как раз позволило очень серьезно сэкономить. Она начала уже зарабатывать, и мы могли частично компенсировать те расходы, которые должны производить на игрока, из доходов, которые поступают от спонсоров. Если бы этого не было, то возможно, что и в большем объеме нужно было внести средства.

А на что уходит? На зарплату тренерам, на команду, на перелеты, переезды, на проживание на турнирах, на восстановительные процессы, не дай бог на лечение какое-то, восстановление после травм.

Я не раз говорил, да и это сейчас известно, что в 14-15 лет топ-юниору нужно минимум от 70-80 тысяч долларов в год, чтобы сделать следующий шаг в развитии. И каждый последующий год бюджет увеличивается и может составить порядка 150-200 тысяч долларов. И это если очень хорошо экономить.

Если вы просто обычной математикой займетесь, будет понятно, что если игрок будет показывать результаты в 19-20 лет, то нужно как раз 5 лет по 150-200 тысяч долларов потратить.

А сколько у нас народу по миру показывает серьезные результаты в таком возрасте? Если в сотне посчитать, то получится по пальцам одной руки. И это во всем мире.

Так что если говорить об инвестициях, то это сверхвенчур такой. Все и зыбко и непонятно. Можно обеспечить сумасшедшие условия, но игроку не хватит желания, таланта – или, не дай бог, он травму получит. На моем веку была куча примеров, когда создавались великолепные условия игроку – не обязательно нами, а нашими знакомыми или партнерами – но случалось такое, что игрок просто не мог дальше заниматься профессионально. Не важно сколько до этого в тебя вложили – эти вложения пропадают. Поэтому здесь никакой гарантии нет.

И то, что получилось с Настей Потаповой, – это какое-то чудо и, конечно, талант игрока и желание, сверхусилия, которые прикладывала она и команда. Но доля удачи действительно очень большая.

– Тогда же вы сказали, что этот миллион еще не отбился. Сейчас ситуация изменилась?

– Да в прошлом году Настя вернула все инвестиции. То есть она только в 22 года, по сути, вернула те средства, которые были вложены инвесторами. А начинали мы в 11-12 лет.

Он вложил миллионы долларов в наш теннис – зачем? Интервью Александра Островского