Роддик про слова Надаля о возможном пропуске «Ролан Гаррос»: «Я в это не верю. Думаю, он мастер сначала недообещать, а потом перевыполнить»

Теги Рафаэль Надаль Энди Роддик Ролан Гаррос ATP Теннис

Энди Роддик прокомментировал слова Рафаэля Надаля..

Перед турниром в Мадриде испанец заявил, что если его физическая форма не станет лучше, то он, вероятно, пропустит «Ролан Гаррос». После этого Надаль прошел три круга, обыграв в том числе 11-ю ракетку мира Алекса де Минаура.

«Я в это не верю. Думаю, он мастер сначала недообещать, а потом перевыполнить. Во времена своего расцвета он выходил в первый круг «Ролан Гаррос» против кого-то, кто занимал 70-е место в мире, и говорил: «Я не знаю, все может сложиться по-разному». 

Я привык не особо верить этим словам. Честно говоря, я думаю, что он просто работает с позиции: «Все может пойти не по плану. Но я буду стараться, чтобы этого не случилось, и выкладываться на полную».

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1 комментарий
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хаха, смело.
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