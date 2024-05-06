Роддик про слова Надаля о возможном пропуске «Ролан Гаррос»: «Я в это не верю. Думаю, он мастер сначала недообещать, а потом перевыполнить»

Энди Роддик прокомментировал слова Рафаэля Надаля..

Перед турниром в Мадриде испанец заявил, что если его физическая форма не станет лучше, то он, вероятно, пропустит «Ролан Гаррос». После этого Надаль прошел три круга, обыграв в том числе 11-ю ракетку мира Алекса де Минаура.

«Я в это не верю. Думаю, он мастер сначала недообещать, а потом перевыполнить. Во времена своего расцвета он выходил в первый круг «Ролан Гаррос» против кого-то, кто занимал 70-е место в мире, и говорил: «Я не знаю, все может сложиться по-разному».

Я привык не особо верить этим словам. Честно говоря, я думаю, что он просто работает с позиции: «Все может пойти не по плану. Но я буду стараться, чтобы этого не случилось, и выкладываться на полную».