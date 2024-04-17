Надаль после поражения в Барселоне: «Я не должен был сегодня бросить все и умереть. Если бы выложился на полную, то у меня не осталось бы возможности сделать так в будущем»

Рафаэль Надаль прокомментировал свой первый турнир с января .

Во втором круге в Барселоне испанец уступил Алексу де Минауру – 5:7, 1:6

«Я играл здесь так, будто это мой последний турнир в Барселоне, хоть никогда и не знаешь, что ждет в будущем. Жизнь сама укажет путь, и в моем случае она делает это очень четко.

Я хорошо ощущал себя на корте, временами играл на довольно высоком уровне. К сожалению, главное сейчас – не победить, а выйти из турнира здоровым. Этой цели я достиг, хотя она немного противоречит моей философии и моему пониманию спорта. Потому что я всегда выкладывался на полную при любой возможности, но сейчас пришло время выбрать другое направление. Я должен приспособиться к верному темпу, чтобы спрогрессировать по ходу следующих нескольких недель. Я надеюсь, что через неделю буду в Мадриде, это сейчас и важно.

Иногда сложно играть, когда знаешь, что не можешь бороться весь матч. Сейчас не время для героизма после всего, через что мне пришлось пройти за последние несколько месяцев. Мы должны быть реалистами, действовать наиболее разумно и логично. А реальность в том, что после проигрыша первого сета матч закончен.

Я просто хочу бороться на турнирах, и то, что я вообще выхожу на корт, – отличная новость. Мне дорогого стоило снова оказаться здесь, но я справился. Мы все понимали, что стоит на кону. Я четко знаю, что могу и чего не могу делать. Иногда мне приходилось немного замедляться, чтобы внести коррективы.

Последние три месяца я вообще не мог подавать, поэтому сложно нормально подавать в течение нескольких часов подряд. Такого не было со времен Брисбена. До приезда в Барселону я сыграл только несколько тренировочных сетов и матч в Лас-Вегасе. Поэтому я не могу себе позволить играть матчи на турнирах по два или три часа.

Сегодня у меня было несколько возможностей, несколько моментов, которые могли сложиться в мою пользу, но я допускал ошибки при ударе справа. Так получилось, потому что я очень мало участвую в соревнованиях, но я принимаю ситуацию и стараюсь всегда быть позитивным.

Я убежден, что сделал шаг вперед. Я не должен был сегодня бросить все и умереть. Если бы я выложился сегодня на полную, то у меня не осталось бы возможности сделать так в будущем – например, через несколько недель. По крайней мере, попытаться.

Я должен оценивать самочувствие, поэтому в Мадриде буду играть в соответствии с ним. Если мой организм будет нормально реагировать, и я буду хорошо тренироваться, то сделаю шаг вперед. Если буду постепенно усваивать нагрузки, то смогу достичь большего, но я не знаю наверняка. Логично, что идея заключается в прогрессе. Но я говорю не о победах в матчах, а о борьбе за что-то. Например, в Мадриде пройти чуть дальше, в Риме еще чуть дальше... а в Париже как скажет бог. Вот где нужно будет попытаться».