Надаль после поражения в Барселоне: «Я не должен был сегодня бросить все и умереть. Если бы выложился на полную, то у меня не осталось бы возможности сделать так в будущем»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Mutua Madrid Open Barcelona Open BancSabadell Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал свой первый турнир с января .

Во втором круге в Барселоне испанец уступил Алексу де Минауру – 5:7, 1:6

«Я играл здесь так, будто это мой последний турнир в Барселоне, хоть никогда и не знаешь, что ждет в будущем. Жизнь сама укажет путь, и в моем случае она делает это очень четко.

Я хорошо ощущал себя на корте, временами играл на довольно высоком уровне. К сожалению, главное сейчас – не победить, а выйти из турнира здоровым. Этой цели я достиг, хотя она немного противоречит моей философии и моему пониманию спорта. Потому что я всегда выкладывался на полную при любой возможности, но сейчас пришло время выбрать другое направление. Я должен приспособиться к верному темпу, чтобы спрогрессировать по ходу следующих нескольких недель. Я надеюсь, что через неделю буду в Мадриде, это сейчас и важно.

Иногда сложно играть, когда знаешь, что не можешь бороться весь матч. Сейчас не время для героизма после всего, через что мне пришлось пройти за последние несколько месяцев. Мы должны быть реалистами, действовать наиболее разумно и логично. А реальность в том, что после проигрыша первого сета матч закончен.

Я просто хочу бороться на турнирах, и то, что я вообще выхожу на корт, – отличная новость. Мне дорогого стоило снова оказаться здесь, но я справился. Мы все понимали, что стоит на кону. Я четко знаю, что могу и чего не могу делать. Иногда мне приходилось немного замедляться, чтобы внести коррективы.

Последние три месяца я вообще не мог подавать, поэтому сложно нормально подавать в течение нескольких часов подряд. Такого не было со времен Брисбена. До приезда в Барселону я сыграл только несколько тренировочных сетов и матч в Лас-Вегасе. Поэтому я не могу себе позволить играть матчи на турнирах по два или три часа.

Сегодня у меня было несколько возможностей, несколько моментов, которые могли сложиться в мою пользу, но я допускал ошибки при ударе справа. Так получилось, потому что я очень мало участвую в соревнованиях, но я принимаю ситуацию и стараюсь всегда быть позитивным.

Я убежден, что сделал шаг вперед. Я не должен был сегодня бросить все и умереть. Если бы я выложился сегодня на полную, то у меня не осталось бы возможности сделать так в будущем – например, через несколько недель. По крайней мере, попытаться.

Я должен оценивать самочувствие, поэтому в Мадриде буду играть в соответствии с ним. Если мой организм будет нормально реагировать, и я буду хорошо тренироваться, то сделаю шаг вперед. Если буду постепенно усваивать нагрузки, то смогу достичь большего, но я не знаю наверняка. Логично, что идея заключается в прогрессе. Но я говорю не о победах в матчах, а о борьбе за что-то. Например, в Мадриде пройти чуть дальше, в Риме еще чуть дальше... а в Париже как скажет бог. Вот где нужно будет попытаться».

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23 комментария
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Рафа прямо говорит , что не будет рвать жилы до гароса и это правильное решение
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Здоровья!
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как же тяжело вынужденно идти против себя самого и принимать это как данность
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Это было видно и по ходу матча. И это разумно, у него есть цель. Но Рафе не просто идти против своей натуры, благо, он адекватный, все понимает и принимает
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Понятно, что на своем последнем РГ Надаль выложится по максимуму, а если повезет с сеткой, то может даже и до четвертьфинала дойдет.
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+10
Рафа к 38 годам пришёл к философии Джоковича. Поздновато конечно, но лучше поздно, чем никогда.
Возможно даже не в этом году закончит с таким подходом, если организм адаптируется к новой философии
+10
-2
+8
Ответ BIG3
Философия в том чтобы выкладываться на шлемах, а на других турнирах как пойдет?
Да. Использовать другие турниры для набора формы и отработки скиллов перед шлемами.
Не рвать жилы и не ломать ребра на других турнирах, как бы не хотелось проигрывать молодым
+9
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+8
И после всех этих слов болельщики Надаля еще имеют наглость писать, что одержимый трофеями - это Джокович, угу.
+10
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+6
Ответ daiv18
Все еще согревает надежду сделать 24:24, а лучше 25:24. Король грунта на РГ всегда главный фаворит, несмотря на молодого бычка в лице Карлоса и свои 38 лет. Если Алькарас не пиканет как в 2023, и чудом не выскочит Вавринка 2015, то титул в кармане, Джокович постарел, а остальные тинейджеры по игре, у Надаля есть запас РГного терминатора, если надо, они и сами наложат в штаны перед бигом.
24:24, да вы мечтатель)
+8
-3
+5
Главная цель - корты Roland Garros, там желание хлопнуть дверью, пока сложно представить, что это возможно, но там он выложится и, если будет здоров, то Надаль есть Надаль...
+5
0
+5
Коротко подытожить этот поток сознания можно одним словом.
Слился.

"главное сейчас – не победить, а выйти из турнира здоровым"
(с)
Лучше всего Рафик это сделал в ИУ, Майами и МК.
Правильно: главное - здоровье.
Главное - продолжать. Вамос!
хехе))))
+7
-2
+5
Потихонечку, шаг за шагом, всё будет нормально, пока сохраняется здоровье! А дальше найти свой ритм, набрать спортивную форму, ну а высочайшее мастерство Рафы всегда при нём!!’😇
+6
-2
+4
Ответ Вегетарианец_
И после всех этих слов болельщики Надаля еще имеют наглость писать, что одержимый трофеями - это Джокович, угу.
И пpeвозмогателем называет cтaдo явно не того.
пхх))))
+5
-1
+4
Сил и терпения тебе чемпион. Все знают что ты будешь бороться до конца и сделаешь все возможное. Удачи✊.
+5
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+3
ставлю на то что на РГ будет ранний вылет..если еще доедет до него 🤷🏽
+7
-4
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Господи, сколько пафоса в речах. ну проиграл и проиграл, бывает, чо
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Ну да, все понятно было сразу, когда увидели что подает с подростковой скоростью. Есть цели - рг и ои, к ним и идем
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Рафа правильные слова, правильный настрой, форсировать не нужно, у тебя столько грунтовых титулов, рекорды везде, так что можно проиграть сражение, перед смертельной битвой на рг
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С возрастом эмоции угасают, как правило, а разум преобладает, приходит понимание жизни. Ничего неожиданного Рафа не сказал, а сказал правильные вещи. Удачи ему!
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Ответ S.Graf
Коротко подытожить этот поток сознания можно одним словом. Слился. "главное сейчас – не победить, а выйти из турнира здоровым" (с) Лучше всего Рафик это сделал в ИУ, Майами и МК. Правильно: главное - здоровье. Главное - продолжать. Вамос! хехе))))
А мне показалось, что это довольно серьезный текст, который составлял не один Надаль, а вся команда :))
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