Тренер Осаки о ее результатах на грунте: «Она давно не играла на этом покрытии и еще дольше не добивалась успеха на нем, так что не стоит ждать чуда»

Тренер Наоми Осаки Вим Фиссет прокомментировал ее результаты на грунте.

С начала грунтовой части сезона японка уступила два матчах из трех. Суммарно с 2021 года японка провела 11 встреч, из которых 7 проиграла.

Самым успешным на этом покрытии для Осаки был сезон-2019, когда она вышла в четвертьфиналы турниров в Мадриде и Риме, а также сыграла в полуфинале в Штутгарте.

«Я очень доволен процессом [работы].

Что касается конкретно грунта, то она давно не играла на этом покрытии и еще дольше не добивалась успеха на нем, так что не стоит ждать чуда. Надеяться можно, но мы должны быть реалистами. Но прогресс очень хороший.

Сколько часов за последние пять лет она провела на глине и сколько матчей здесь сыграла? Так что то, что я увидел, было очень многообещающим.

На грунте все по-другому, и нужно время, чтобы внести тактические коррективы. Конечно, двигаться нужно иначе, отскок тоже другой, контакт с мячом происходит в более высокой точке.

Проигрыши всегда разочаровывают, и, конечно, мы хотим большего. Мы расстроены и надеемся, что скоро вся работа, которую она проделала, принесет плоды».