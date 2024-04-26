Самсонова о победе над Осакой: «Я даже не знаю, как выиграла этот матч»

Людмила Самсонова прокомментировала победу над Наоми Осакой.

Россиянка прервала серию из четырех поражений и выиграла со счетом 6:2, 4:6, 7:5. В третьем круге в Мадриде она встретится с Мэдисон Киз.

– В конце было невероятно. Я даже не знаю, как выиграла этот матч. После 6:2, 4:2 было очень трудно собраться с мыслями. Я даже не поверила, нет слов.

[Сегодня горжусь] своим характером. Конечно, мне сегодня очень помогла техника – дроп-шоты, все такое.

Я играла против Наоми Осаки в Индиан-Уэллс (Самсонова уступила 5:7, 3:6 – Sports), и можно сказать, что она уже стала лучше. Набирает форму.

– У тебя был непростой период – сложные матчи, поражения. Как это бьет по уверенности?

– Из-за этого тоже было сложно сегодня. Я сейчас стараюсь очень много работать – на корте, вне корта, просто работать, работать, чтобы потихоньку все лучше было.

– Ментально тоже работаешь?

– Работаю. Но не в теннисе.

Я сейчас с психологом работаю, впервые в жизни. Очень помогает. Я начала примерно два месяца назад, мне нравится.