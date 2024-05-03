Парный «Мастерс» в Мадриде впервые прошел в новом формате

Теги ATP Mutua Madrid Open Теннис

В апреле ATP изменили правила проведения парных турниров. «Мастерс» в Мадриде стал первым, который прошел в новом формате.

Теперь при сетке на 32 пары 16 мест будет зарезервировано под игроков, которые захотят сыграть, используя одиночный рейтинг.

В некоторых случаях игрокам сократят время, которое они могут потратить на подачу. Если в предыдущем розыгрыше было меньше четырех ударов, то у игроков будет всего 15 секунд вместо стандартных 25.

Во время первого перехода в матче игрокам запретят пить, а остальные переходы станут по 60 секунд вместо 90.

Зрителям во время парных матчей можно будет свободно передвигаться по трибунам, исключая зону задних линий.

Также во время двухнедельных «Мастерсов» матчи будут проходить на второй неделе со вторника по субботу. 

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