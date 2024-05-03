Мугуруса о сотрудничестве Андреевой и Мартинес: «Я очень рада, Мирра талантлива и явно проведет много лет в топе»

Гарбинье Мугуруса оценила работу Кончиты Мартинес и Мирры Андреевой.

Экс-первая ракетка мира и Анабель Медина-Гарригес обсудили их сотрудничество. Андреева и Мартинес начали работать вместе в апреле этого года.

АМ: Испанский теннис сейчас переживает очень удачный момент, и отражение этого – не только успехи игроков, но и востребованность бывших теннисистов как тренеров. Например, я очень рада тому, что Кончита Мартинес начала работать с юной Миррой Андреевой. Потому что, на мой взгляд, в ближайшем будущем Андреева станет топ-игроком.

ГМ: Мы с Кончитой, конечно, очень хорошо знаем друг друга, потому что работали вместе. Например, недавно общались уже после моего решения – обсуждали этот переходный период сразу после карьеры. Я тоже очень рада, что они начали работать с Андреевой, такой молодой и талантливой теннисисткой, она явно проведет много лет в топе.