Соболенко после победы над Рыбакиной: «Выплескиваю агрессию, потому что вот это вот «Сдерживай себя, оставайся позитивной, улыбнись» ни хрена не помогает»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко брань контент Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в 1/2 в Мадриде.

Белоруска победила со счетом 1:6, 7:5, 7:6(5). Во втором сете Рыбакина подавала на матч.

– Как ты это делаешь? Я даже не про камбэки, а про состояние, когда ракетка скачет от корта, когда идет поток в сторону команды. А ты превращаешься в спортсмена, который переворачивает ход второй партии и вырывает все на тай-брейке в третьем сете.

– Вот ты говоришь, а я не знаю как, если честно (улыбается).

Наверное, уже какой-то опыт. Я уже столько раз себя заводила в такое состояние, из которого невозможно вернуться. Там вот есть такая грань, которую если переходишь, то можно уже, в принципе, и сниматься. И вот я сегодня остановила себя прямо перед этой гранью.

Вот этот поток в сторону команды иногда помогает, потому что ты просто туда все выхлестываешь, опустошаешься и начинаешь себя собирать заново по кусочкам. Я как-то эту агрессию перевернула в спортивную и просто надеялась, что я в какой-то момент переверну ход матча. Потому что уровень был очень высокий. Скажем так, я настолько провалилась эмоционально и физически, что я уже сама в себя не верила. Но каким-то образом, зубами просто выгрызла эту победу.

Я очень долго работала с психологами, и в какой-то момент поняла, что вот это вот «Сдерживай себя, оставайся позитивной, улыбнись, это жизнь, дышим, дышим» ни хрена не помогает. Потому что когда ты уже кипишь внутри и еще пытаешься сдержаться, состояние вот этой ненависти, агрессии только как шар становится больше и больше. И просто улетаешь в такой космос, что оттуда уже не вернуться.

И наоборот, когда вот это уже все выплеснула, кинула эту ракетку, разозлилась, послала кого-то из команды, оно как-то все выходит и ты такая: «Ладно, теперь уже можно подумать здраво».

– Офигенный прием счете 4:1 на тай-брейке – ты взяла сначала «челлендж», отменила подачу Лены, потом со второго мяча приняла просто фантастически. Это один из кульминационных моментов тай-брейка?

– Думаю, что да. Это такой мини-брейк был, и он дал мне больше свободы на тай-брейке. Очень важное было очко.

Честно говоря, я не знаю, почему приняла решение туда бить. Потому что весь матч играла прямолинейно и уже видела, что она там готовится. И решила, что кто не рискует, тот не пьет шампанское, «давай, Арина, все получится»!

Соболенко – супер в Мадриде! Спаслась с подачи на матч и прервала серию из 16 побед Рыбакиной

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий