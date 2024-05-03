Соболенко после победы над Рыбакиной: «Выплескиваю агрессию, потому что вот это вот «Сдерживай себя, оставайся позитивной, улыбнись» ни хрена не помогает»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в 1/2 в Мадриде.

Белоруска победила со счетом 1:6, 7:5, 7:6(5). Во втором сете Рыбакина подавала на матч.

– Как ты это делаешь? Я даже не про камбэки, а про состояние, когда ракетка скачет от корта, когда идет поток в сторону команды. А ты превращаешься в спортсмена, который переворачивает ход второй партии и вырывает все на тай-брейке в третьем сете.

– Вот ты говоришь, а я не знаю как, если честно (улыбается).

Наверное, уже какой-то опыт. Я уже столько раз себя заводила в такое состояние, из которого невозможно вернуться. Там вот есть такая грань, которую если переходишь, то можно уже, в принципе, и сниматься. И вот я сегодня остановила себя прямо перед этой гранью.

Вот этот поток в сторону команды иногда помогает, потому что ты просто туда все выхлестываешь, опустошаешься и начинаешь себя собирать заново по кусочкам. Я как-то эту агрессию перевернула в спортивную и просто надеялась, что я в какой-то момент переверну ход матча. Потому что уровень был очень высокий. Скажем так, я настолько провалилась эмоционально и физически, что я уже сама в себя не верила. Но каким-то образом, зубами просто выгрызла эту победу.

Я очень долго работала с психологами, и в какой-то момент поняла, что вот это вот «Сдерживай себя, оставайся позитивной, улыбнись, это жизнь, дышим, дышим» ни хрена не помогает. Потому что когда ты уже кипишь внутри и еще пытаешься сдержаться, состояние вот этой ненависти, агрессии только как шар становится больше и больше. И просто улетаешь в такой космос, что оттуда уже не вернуться.

И наоборот, когда вот это уже все выплеснула, кинула эту ракетку, разозлилась, послала кого-то из команды, оно как-то все выходит и ты такая: «Ладно, теперь уже можно подумать здраво».

– Офигенный прием счете 4:1 на тай-брейке – ты взяла сначала «челлендж», отменила подачу Лены, потом со второго мяча приняла просто фантастически. Это один из кульминационных моментов тай-брейка?

– Думаю, что да. Это такой мини-брейк был, и он дал мне больше свободы на тай-брейке. Очень важное было очко.

Честно говоря, я не знаю, почему приняла решение туда бить. Потому что весь матч играла прямолинейно и уже видела, что она там готовится. И решила, что кто не рискует, тот не пьет шампанское, «давай, Арина, все получится»!

Соболенко – супер в Мадриде! Спаслась с подачи на матч и прервала серию из 16 побед Рыбакиной