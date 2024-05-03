Соболенко – супер в Мадриде! Спаслась с подачи на матч и прервала серию из 16 побед Рыбакиной

Защищает титул.

За последние четыре года Арина Соболенко выиграла турнир в Мадриде два раза и один раз вышла в финал – в этом сезоне. В прошлом году она там добилась редчайшего достижения – обыграла на грунте Игу Швентек. В общем в Мадриде Соболенко очень комфортно.

Но в этом году турнир для нее проходит непросто. Она уже проиграла 60 геймов – за всю историю турнира никто из финалисток не отдавал так много. Соболенко проиграла по сету №48 Магде Линетт и №183 Робин Монтгомери в первых двух матчах. Потом она прервала 15-матчевую беспроигрышную серию Даниэль Коллинс – уйдя с 0:1 по партиям.

В четвертьфинале Арину ждала передышка от трехсетовиков – она блестяще сыграла против Мирры Андреевой и разгромила ее второй год подряд.

А дальше попала на Елену Рыбакину. И там было безумно сложно – 1:6, 7:5, 7:6(5).

Соболенко отыграла брейк и подачу на матч во второй партии, а потом еще два брейк-пойнта при счете 5:5 в третьем сете.

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Надо помнить, что предыдущий матч Рыбакиной в финале Брисбена Соболенко проиграла со счетом 0:6, 3:6. Поэтому после первого сета и брейка во втором легко могла поплыть.

Как она сама рассказала, в этот момент ее спасли болельщики: «Если бы не они, я, вероятно, проиграла бы 1:6, 1:6 и очень расстроилась. Я чувствовала их поддержку. Я слышала, как кто-то закричал: «Мы хотим видеть тебя в субботу!» Это меня очень вдохновило».

На что это ее вдохновило?

Их матчи с Рыбакиной – всегда противостояние мощностей и борьба за атаку. Кто стабильнее и мощнее атакует, кто контролирует происходящее на корте, тот и побеждает. Соболенко сама все объяснила:

«Когда я выигрывала, я концентрировалась на себе и активно играла в ключевые моменты. Когда выигрывала она, значит, она больше атаковала. Так что главным для меня было держать концентрацию на себе и оставаться агрессивной вне зависимости от происходящего».

Именно это у Соболенко хорошо получалось во втором и третьем сетах. Например, на брейк-пойнтах в третьей партии и на решающем тай-брейке. А Рыбакина наоборот давала ей шансы – например, ошиблась в не самой сложной атаке при счете 6:1, 5:4 и 30:30 на ее подаче.

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Соболенко прервала 16-матчевую серию побед Рыбакиной на грунте. Кроме того, она прервала ее серию из 12 подряд побед в решающих сетах – которая началась после поражения от Анны Блинковой на безумнейшем тай-брейке .

Сама Арина выиграла уже 11 подряд матчей в Мадриде. Она вышла в третий финал в этом сезоне и 27-й – в карьере. И за счет этого сохранила вторую строчку рейтинга – если бы она проиграла в Мадриде раньше решающего матча, ее бы обошла Коко Гауфф.

Теперь Соболенко второй год подряд поборется за титул с Игой Швентек – которая по ходу турнира в пяти матчах семь сетов взяла со счетом 6:0 или 6:1. Правда, при этом она все же проиграла одну партию – Беатрис Хаддад Майя в четвертьфинале. Остальных соперниц Швентек снесла.

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Фото: Gettyimages /Clive Brunskill, Julian Finney / Staff