Соболенко о поддержке трибун: «Если бы не болельщики, я, вероятно, проиграла бы 1:6, 1:6 и очень расстроилась»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной.

Белоруска победила в полуфинале WTA 1000 в Мадриде со счетом 1:6, 7:5, 7:6(5). 

«Мы обе играем агрессивно. Я выигрывала, когда концентрировалась на себе и активно играла в ключевые моменты. Когда выигрывала она, значит, она больше атаковала.

Так что главным для меня было держать концентрацию на себе и оставаться агрессивной вне зависимости от происходящего. Надо было просто цепляться и быть готовой к сражению.

Но, честно говоря, если бы не болельщики, я, вероятно, проиграла бы 1:6, 1:6 и очень расстроилась. Я чувствовала их поддержку. Я слышала, как кто-то закричал: «Мы хотим видеть тебя в субботу!»

Тогда это меня очень вдохновило. Я подумала: «Я должна сражаться, должна попытаться показать максимум. Не получится, так не получится, но если выйдет, то я буду самым счастливым человеком».

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