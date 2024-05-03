Соболенко отыграла у Рыбакиной подачу на матч и второй год подряд вышла в финал в Мадриде

Вторая ракетка мира победила №4 в полуфинале в Мадриде – 1:6, 7:5, 7:6(5). Она увеличила отрыв в личных встречах – 6:3.

Во втором сете Соболенко ушла со счета 2:4 и отыграла подачу на матч, уступая 4:5.

Прервалась 16-матчевая победная серия Рыбакиной на грунте, которая началась в прошлом году в Риме.

Для Соболенко это будет 27-й финал на уровне , у нее 14 титулов. В 2024-м она вышла в финал третий раз: проиграла Рыбакиной в Брисбене и победила Циньвэнь Чжэн на Australian Open.

Титул в Мадриде второй год подряд между собой разыграют Соболенко и Ига Швентек. В прошлом году победила белоруска – 6:3, 3:6, 6:3. Снова выйдя в финал, действующая чемпионка сохранила место в топ-2.

В целом в личных встречах ведет Швентек – 6:3 (3:1 на грунте).