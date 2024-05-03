Соболенко отыграла у Рыбакиной подачу на матч и второй год подряд вышла в финал в Мадриде

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко победила №4 Елену Рыбакину в полуфинале в Мадриде – 1:6, 7:5, 7:6(5). Она увеличила отрыв в личных встречах – 6:3.

Во втором сете Соболенко ушла со счета 2:4 и отыграла подачу на матч, уступая 4:5.

Прервалась 16-матчевая победная серия Рыбакиной на грунте, которая началась в прошлом году в Риме.

Для Соболенко это будет 27-й финал на уровне WTA, у нее 14 титулов. В 2024-м она вышла в финал третий раз: проиграла Рыбакиной в Брисбене и победила Циньвэнь Чжэн на Australian Open.

Титул в Мадриде второй год подряд между собой разыграют Соболенко и Ига Швентек. В прошлом году победила белоруска – 6:3, 3:6, 6:3. Снова выйдя в финал, действующая чемпионка сохранила место в топ-2.

В целом в личных встречах ведет Швентек – 6:3 (3:1 на грунте).

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Начиная со второго сета, шикарный матч.
+5
-1
+4
2-0 Сабаленка
+1
0
+1
Ответ Aelcrown
от всей души надеюсь Арина извлечет что-то из этого поражения в финале, вместо того чтобы истерить и разбивать ракетки.
а, я, вот от всей души искренно надеюсь, что в финале, вы, обломитесь. и ваши ожидания не оправдаются))
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий