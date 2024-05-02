Швентек о матче против Соболенко или Рыбакиной: «Рада сыграть в финале против топ-теннисистки, потому что это показатель стабильности»

Ига Швентек высказалась о финале турнира в Мадриде.

Она поборется или с действующей чемпионкой №2 Ариной Соболенко, или с №4 Еленой Рыбакиной. У белоруски она ведет 6:3 (3:1 на грунте), казахстанке уступает 2:4 (0:2 на грунте).

«Я рада сыграть в финале против топ-теннисистки, потому что это показатель стабильности. Конечно, с кем бы я ни играла, меня ждет серьезное испытание и сложный матч. Я буду готова. Сосредоточусь на себе. Посмотрим».