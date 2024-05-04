С Беккера снят статус банкрота

Банкротство Бориса Беккера официально аннулировано. Немец успешно обжаловал его в суде по делам о несостоятельности.

Несмотря на то, что Беккер не смог полностью расплатиться с кредиторами, суд пришел к выводу, что он сделал все возможное, чтобы вернуть долги.

«Банкротство перевернуло мой мир. Я не имел представления о том, как оказался в таком положении и о самом процессе банкротства. Я полностью полагался на тех, кто меня консультировал, и следовал их рекомендациям, полагая, что это мне на пользу.

Спустя время я сам осознал и мне объяснили, что некоторые советы были абсолютно ошибочными. Их давали люди, которые явно не заботились о моих интересах. Я просто не в состоянии сделать больше, чем уже сделал, в плане отчетности и передачи имущества, в частности трофеев», – рассказал Беккер.

Шестикратного чемпиона «Больших шлемов» признали банкротом в 2017-м. Он был должен больше 60 миллионов долларов. В 2022-м в Великобритании его осудили на 2,5 года за сокрытие активов на три миллиона долларов во время процедуры банкротства, но он вышел спустя восемь месяцев.

Беккер сидел в тюрьме из «Заводного апельсина», похудел на 8 кг и проиграл суд из-за унижений