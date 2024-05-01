Рыбакина о том, что выиграла матч, уйдя с двойного матчбола: «Надеялась, что начну получше. Всегда непросто постоянно отыгрываться»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Юлией Путинцевой.

Четвертая ракетка мира проиграла первый сет 4:6 и уступала во втором 1:2. В третьем при счете 2:5 отыграла два матчбола на своей подаче.

Матч закончился со счетом 4:6, 7:6(4), 7:5 в пользу Рыбакиной.



«Было очень сложно. Конечно, я понимала, что матч будет нелегким, но надеялась, что начну получше – у меня было много невынужденных ошибок.

При счете 2:5 я уже отпустила эмоции и фрустрацию и просто играла. А потом темп поменялся. Юля начала чуть больше злиться и мне помогли некоторые ее ошибки. Я просто продолжала играть, я очень рада.

Посмотрим, кто выиграет [в последнем четвертьфинале]. Если это будет Арина, то она отличная чемпионка, и матч будет тяжелым сражением, как и обычно. Если победит Мирра, то она молода и ей нечего терять. Такие соперницы всегда очень опасны, никогда не знаешь, чего ожидать.

Они обе полны энергии. Я с нетерпением жду встречу и надеюсь, что смогу восстановиться».