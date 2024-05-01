Рыбакина о том, что выиграла матч, уйдя с двойного матчбола: «Надеялась, что начну получше. Всегда непросто постоянно отыгрываться»

Теги WTA Юлия Путинцева Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Юлией Путинцевой.

Четвертая ракетка мира проиграла первый сет 4:6 и уступала во втором 1:2. В третьем при счете 2:5 отыграла два матчбола на своей подаче.

Матч закончился со счетом 4:6, 7:6(4), 7:5 в пользу Рыбакиной.

«Было очень сложно. Конечно, я понимала, что матч будет нелегким, но надеялась, что начну получше – у меня было много невынужденных ошибок.

При счете 2:5 я уже отпустила эмоции и фрустрацию и просто играла. А потом темп поменялся. Юля начала чуть больше злиться и мне помогли некоторые ее ошибки. Я просто продолжала играть, я очень рада.

Посмотрим, кто выиграет [в последнем четвертьфинале]. Если это будет Арина, то она отличная чемпионка, и матч будет тяжелым сражением, как и обычно. Если победит Мирра, то она молода и ей нечего терять. Такие соперницы всегда очень опасны, никогда не знаешь, чего ожидать.

Они обе полны энергии. Я с нетерпением жду встречу и надеюсь, что смогу восстановиться».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
шестой полуфинал Лены в сезоне.. первые пять выиграла.. нужно продолжить традицию
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий