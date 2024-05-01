Рыбакина отыграла двойной матчбол и вышла в шестой полуфинал в сезоне

Теги WTA Mutua Madrid Open Юлия Путинцева Елена Рыбакина Sports – Казахстан Теннис

Елена Рыбакина победила в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде Юлию Путинцеву со счетом 4:6, 7:6(4), 7:5.

В третьем сете она уступала 2:5, у Путинцевой было два матчбола на подаче Рыбакиной.

Это шестой полуфинал казахстанки и третий категории WTA 1000 в этом сезоне.

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13 комментариев
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Сюда бы прилепить гифку того, как был отыгран первый матчболл!
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Лена конечно кремень , стальные нервы. Молодец
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Топ, топ Рыбка, это тебе не распиаренная Радукану)))
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Ничего себе!
В казахстанском дерби ) Рыбакина с трудом обыграла Путинцеву, уау!
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Чисто казахские разборки)
Юлия молоток, дала бой и, конечно, заслуживала победы.
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Такое чувство, что она вышла играть не думая о победе, играла как будто издевалась над нами, а потом резко передумала и захотела в полуфинал и забожила как должно быть.
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Менталка просто железная. Лететь как фанера над Парижем и выиграть 5 геймов подряд…это надо уметь. Скажите, что женский теннис и тд. Это конечно правда, но так тоже уметь надо.
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Нисколько не жалею, что
Рыбка представляет Казахстана, учитывая нынешние события, очень верное решение, хотя полностью согласен с Тарпищевым, что она полностью наш продукт из Москвы, вся основная теннисная база, была заложенав России, и пускай кто-нибудь скажет, что-то другое)))
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Ответ Асель Кабышева
Такое чувство, что она вышла играть не думая о победе, играла как будто издевалась над нами, а потом резко передумала и захотела в полуфинал и забожила как должно быть.
Как раз наоборот :) Всю игру мучилась от того что никак не может выйти вперед, все время приходится преследовать, страх поражения... А когда стало 15:40 2:5, она уже поняла что матч не спасти, голова очистилась от всех мыслей, и просто стала играть в теннис, как умеет.

А с другой стороны, у Путинцевой, голова взрывалась от мыслей, что вот он, первый полуфинал 1000, вот она финишная черта... И просто не смогла взять себя в руки, справиться с давлением. Согласитесь, что все же это она больше приграла, чем Рыбакина выйграла. Что ничуть не умаляет заслуг Лены, она большой молодец.
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