Рыбакина отыграла двойной матчбол и вышла в шестой полуфинал в сезоне

Елена Рыбакина победила в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде Юлию Путинцеву со счетом 4:6, 7:6(4), 7:5.

В третьем сете она уступала 2:5, у Путинцевой было два матчбола на подаче Рыбакиной.

Это шестой полуфинал казахстанки и третий категории WTA 1000 в этом сезоне.