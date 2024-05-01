Рыбакина отыграла двойной матчбол и вышла в шестой полуфинал в сезоне
Елена Рыбакина победила в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде Юлию Путинцеву со счетом 4:6, 7:6(4), 7:5.
В третьем сете она уступала 2:5, у Путинцевой было два матчбола на подаче Рыбакиной.
Это шестой полуфинал казахстанки и третий категории WTA 1000 в этом сезоне.
В казахстанском дерби ) Рыбакина с трудом обыграла Путинцеву, уау!
Юлия молоток, дала бой и, конечно, заслуживала победы.
Рыбка представляет Казахстана, учитывая нынешние события, очень верное решение, хотя полностью согласен с Тарпищевым, что она полностью наш продукт из Москвы, вся основная теннисная база, была заложенав России, и пускай кто-нибудь скажет, что-то другое)))
А с другой стороны, у Путинцевой, голова взрывалась от мыслей, что вот он, первый полуфинал 1000, вот она финишная черта... И просто не смогла взять себя в руки, справиться с давлением. Согласитесь, что все же это она больше приграла, чем Рыбакина выйграла. Что ничуть не умаляет заслуг Лены, она большой молодец.