Tennis Australia направили ATP предупреждение из-за нового «Мастерса» в Саудовской Аравии

Теги ATP Саудовская Аравия Теннис

Tennis Australia направили ATP предупреждение о том, что любые попытки провести новый турнир ATP 1000 в Саудовской Аравии на первой неделе сезона будут рассматриваться как нарушение существующего контракта между Tennis Australia и туром.

Ранее ATP отрицали появление 10-го «Мастерса» в Саудовской Аравии.

«У Tennis Australia есть действующее соглашение с ATP и WTA о проведении United Cup в рамках 1-й недели, которое действует до 2029 года с возможностью продления.

Australian Open передвинуть нельзя. Поэтому турнир в другом регионе с восьмичасовой разницей во времени на расстоянии 15 часов перелета и с другими климатическими условиями будет очевидно разрушительным для игроков, которые готовятся к «Большому шлему».

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4 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По сути австралийцы заявили что у них монопольные права на первую неделю года. Шантаж ? А со стороны АТР хитрый ход по введению в сезон нового турнира ?
Австралийцы заключали контракт и теперь боятся, что на их United Cup не приедет ни один топ, если время проведения совпадет с новым мастерсом. А ATP хочет как девушка легкого поведения, сначала урвать кусок от менее богатого ухажера, потом урвать от более состоятельного, и усидеть на двух стульях сразу
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По сути австралийцы заявили что у них монопольные права на первую неделю года.
Шантаж ?
А со стороны АТР хитрый ход по введению в сезон нового турнира ?
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Логичная и вполне обоснованная позиция. Крейн Тайли не зря штаны протирает на своём месте.
Впрочем, это скорее всего был саудитский "ход конём".
Если бы они сразу поставили свой Мастерс в приемлемые даты (весна, после АО), то были бы протесты: а нужен ли вообще 10й Мастерс, да ещё и в САравии (привет от Шпунтика)
Теперь же, из-за сыр-бора по датам, сам факт проведения турнира отходит на второй план. Сдвинут сроки проведения - и вуаля, компромисс.
Ятд)
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Пусть с кенгуру скачут)
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