Tennis Australia направили ATP предупреждение из-за нового «Мастерса» в Саудовской Аравии

Tennis Australia направили ATP предупреждение о том, что любые попытки провести новый турнир ATP 1000 в Саудовской Аравии на первой неделе сезона будут рассматриваться как нарушение существующего контракта между Tennis Australia и туром.

Ранее ATP отрицали появление 10-го «Мастерса» в Саудовской Аравии.

«У Tennis Australia есть действующее соглашение с ATP и WTA о проведении United Cup в рамках 1-й недели, которое действует до 2029 года с возможностью продления.

Australian Open передвинуть нельзя. Поэтому турнир в другом регионе с восьмичасовой разницей во времени на расстоянии 15 часов перелета и с другими климатическими условиями будет очевидно разрушительным для игроков, которые готовятся к «Большому шлему».