Tennis Australia направили ATP предупреждение из-за нового «Мастерса» в Саудовской Аравии
Tennis Australia направили ATP предупреждение о том, что любые попытки провести новый турнир ATP 1000 в Саудовской Аравии на первой неделе сезона будут рассматриваться как нарушение существующего контракта между Tennis Australia и туром.
Ранее ATP отрицали появление 10-го «Мастерса» в Саудовской Аравии.
«У Tennis Australia есть действующее соглашение с ATP и WTA о проведении United Cup в рамках 1-й недели, которое действует до 2029 года с возможностью продления.
Australian Open передвинуть нельзя. Поэтому турнир в другом регионе с восьмичасовой разницей во времени на расстоянии 15 часов перелета и с другими климатическими условиями будет очевидно разрушительным для игроков, которые готовятся к «Большому шлему».
Шантаж ?
А со стороны АТР хитрый ход по введению в сезон нового турнира ?
Впрочем, это скорее всего был саудитский "ход конём".
Если бы они сразу поставили свой Мастерс в приемлемые даты (весна, после АО), то были бы протесты: а нужен ли вообще 10й Мастерс, да ещё и в САравии (привет от Шпунтика)
Теперь же, из-за сыр-бора по датам, сам факт проведения турнира отходит на второй план. Сдвинут сроки проведения - и вуаля, компромисс.
Ятд)