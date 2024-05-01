Надаль о турнире в Риме: «Кажется, я выиграл его 10 раз? Да, 10»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль рассказал о планах после вылета с турнира в Мадриде.

«Постараюсь сыграть в Риме. Это еще один особенный турнир. Кажется, я выиграл его 10 раз? Да, 10.

Очень много эмоций. Я мечтал еще раз сыграть на всех турнирах, где добивался успеха. Рим – один из таких турниров. Так что я туда поеду и постараюсь сыграть. 

Хочу хорошо сыграть, хочу побороться. Хочу создать себе возможность показать хороший теннис. И буду очень много работать».

Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался

6 комментариев
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В контексте проигрыша на турнире можно использовать не только глагол "вылетел"
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Все нормально Рафа, после Брисбена не играл несколько месяцев, если не считать выставку. В Барселоне дошел до второго, в Мадриде до 4-го круга, все нормально не надо торопиться, В Риме 1/4 хороший результат, главное к РГ подойти здоровым, мастерство опыт никуда не денутся. и сыграть в любимом турнире в последний раз в жизни. Удачи Рафа, ты все равно один из ВЕЛИЧАЙШИХ на все времена
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Ответ Перстень Уэстбрука
Ты его тренер?
Обыкновенная логика, это будет бессмысленно в таком случае. Простое участие на первой неделе ему точно там не нужно, к тому же в Париж можно будет приехать и в июле
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надо отдельно создать для Джоко и Рафона 4 шлема и сразу финал, стадионы будут полными гарантировано еще год-два, а смотреть как пионеры мутузят пенсионеров неинтересно
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Ответ Stas Salesov
Если в Риме до четвертьфинала не дойдет - на Ролан Гаррос точно не поедет
Ты его тренер?
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