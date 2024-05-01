Надаль о турнире в Риме: «Кажется, я выиграл его 10 раз? Да, 10»

Рафаэль Надаль рассказал о планах после вылета с турнира в Мадриде.

«Постараюсь сыграть в Риме. Это еще один особенный турнир. Кажется, я выиграл его 10 раз? Да, 10.

Очень много эмоций. Я мечтал еще раз сыграть на всех турнирах, где добивался успеха. Рим – один из таких турниров. Так что я туда поеду и постараюсь сыграть.

Хочу хорошо сыграть, хочу побороться. Хочу создать себе возможность показать хороший теннис. И буду очень много работать».

Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался