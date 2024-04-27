Котов отыграл два матчбола у Томпсона и вышел на Синнера

Теги ATP Mutua Madrid Open Джордан Томпсон Павел Котов Теннис

Павел Котов победил Джордана Томпсона во втором круге в Мадриде – 5:7, 6:4, 7:5.

В решающем сете Котов вел 3:1, но отдал четыре гейма подряд. При счете 3:5 он отыграл два матчбола на своей подаче.

В Мадриде Котов впервые прошел круг на «Мастерсах». До этого он проиграл все пять матчей в основной сетке.

Теперь россиянин встретится с Янником Синнером.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Синнер в ужасе :)
Изучает предыдущие матчи Котова.
Определяет сильные и слабые стороны.
Вполне возможно, что так и есть.
+6
-1
+5
Молодец, дальше будет очень трудно но удачи.
+4
0
+4
сочувствуем ему
+3
-1
+2
Встреча Бегемота и Морковки )
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий