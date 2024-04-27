Котов отыграл два матчбола у Томпсона и вышел на Синнера
Павел Котов победил Джордана Томпсона во втором круге в Мадриде – 5:7, 6:4, 7:5.
В решающем сете Котов вел 3:1, но отдал четыре гейма подряд. При счете 3:5 он отыграл два матчбола на своей подаче.
В Мадриде Котов впервые прошел круг на «Мастерсах». До этого он проиграл все пять матчей в основной сетке.
Теперь россиянин встретится с Янником Синнером.
Изучает предыдущие матчи Котова.
Определяет сильные и слабые стороны.
Вполне возможно, что так и есть.