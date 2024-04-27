Чемпионы «Ролан Гаррос» получат по 2,4 млн евро. Призовой фонд вырос на 7,8%
«Ролан Гаррос» опубликовал данные о призовом фонде турнира-2024.
Он составит 53,5 млн евро – по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 7,8%. В одиночном разряде призовой фонд стал больше на 7%.
Расклад такой:
- титул – 2,4 млн евро;
- финал – 1,2 млн евро;
- полуфинал – 650 тысяч евро;
- четвертьфинал – 415 тысяч евро;
- четвертый круг – 250 тысяч евро;
- третий круг – 158 тысяч евро;
- второй круг – 110 тысяч евро;
- первый круг – 73 тысячи евро.