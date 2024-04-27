Чемпионы «Ролан Гаррос» получат по 2,4 млн евро. Призовой фонд вырос на 7,8%

Теги Ролан Гаррос ATP WTA призовые Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал данные о призовом фонде турнира-2024.

Он составит 53,5 млн евро – по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 7,8%. В одиночном разряде призовой фонд стал больше на 7%.

Расклад такой:

  • титул – 2,4 млн евро;
  • финал – 1,2 млн евро;
  • полуфинал – 650 тысяч евро;
  • четвертьфинал – 415 тысяч евро;
  • четвертый круг – 250 тысяч евро;
  • третий круг – 158 тысяч евро;
  • второй круг – 110 тысяч евро;
  • первый круг – 73 тысячи евро.

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