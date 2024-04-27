Чемпионы «Ролан Гаррос» получат по 2,4 млн евро. Призовой фонд вырос на 7,8%

«Ролан Гаррос» опубликовал данные о призовом фонде турнира-2024.

Он составит 53,5 млн евро – по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 7,8%. В одиночном разряде призовой фонд стал больше на 7%.

Расклад такой: