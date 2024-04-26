Цзюньчэн о двойном отскоке в матче с Давидовичем-Фокина: «Всегда приятно играть с таким честным игроком🫶»

Шан Цзюньчэн прокомментировал ситуацию в матче с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Во время матча второго круга на турнире в Мадриде при счете 5:6, больше на своей подаче Цзюньчэн укоротил мяч. Давидович-Фокина добежал и вернул его, китаец отбил в аут.

Цзюньчэн говорил судье на вышке, что мяч уже успел дважды коснуться корта на стороне испанца, но тот не зафиксировал двойной отскок, поэтому очко отдали Давидовичу-Фокина. В итоге Цзюньчэн проиграл эту подачу и вместе с ней сет 5:7, а затем уступил во второй партии со счетом 3:6.

Этот розыгрыш включили в хайлайты матча, и китаец опубликовал видео с подписью: «Хайлайт дня. Всегда приятно играть с таким честным игроком🫶».