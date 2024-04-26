Цзюньчэн о двойном отскоке в матче с Давидовичем-Фокина: «Всегда приятно играть с таким честным игроком🫶»

Теги ATP Mutua Madrid Open Алехандро Давидович-Фокина Шан Цзюньчэн Теннис

Шан Цзюньчэн прокомментировал ситуацию в матче с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Во время матча второго круга на турнире в Мадриде при счете 5:6, больше на своей подаче Цзюньчэн укоротил мяч. Давидович-Фокина добежал и вернул его, китаец отбил в аут.

Цзюньчэн говорил судье на вышке, что мяч уже успел дважды коснуться корта на стороне испанца, но тот не зафиксировал двойной отскок, поэтому очко отдали Давидовичу-Фокина. В итоге Цзюньчэн проиграл эту подачу и вместе с ней сет 5:7, а затем уступил во второй партии со счетом 3:6.

Этот розыгрыш включили в хайлайты матча, и китаец опубликовал видео с подписью: «Хайлайт дня. Всегда приятно играть с таким честным игроком🫶».

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2 комментария
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Фокина неприятно удивил. Когда смотрел, думал, что отдаст очко, ан нет.
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Ответ ant97
Фокина неприятно удивил. Когда смотрел, думал, что отдаст очко, ан нет.
Там сразу после ещё судьи аут крикнули на хорошей первой подаче, в итоге ещё минус выигранное очко, т.к. приема не было.
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