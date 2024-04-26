Рублев в матче с Банисом отбил мяч себе в лоб

Теги ATP Mutua Madrid Open Факундо Банис Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев во время матча с Факундо Банисом неудачно принял подачу и отбил мяч себе в лоб.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В заголовке не хватает слова "случайно", а то может создаться впечатление, что Андрей психанул и вполне осознанно подправить мяч в направлении своего лба.
+7
0
+7
Лишним не будет
+3
0
+3
Вскользь прошло а не в лоб
+2
0
+2
Может мозги на место встанут.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий