Рублев в матче с Банисом отбил мяч себе в лоб

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В заголовке не хватает слова "случайно", а то может создаться впечатление, что Андрей психанул и вполне осознанно подправить мяч в направлении своего лба.
Лишним не будет
Вскользь прошло а не в лоб
Может мозги на место встанут.
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