Касаткина выиграла матч, уступая 5:7, 2:5

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Mutua Madrid Open Дарья Касаткина Кристина Букша Теннис

Дарья Касаткина на турнире в Мадриде победила 75-ю ракетку мира Кристину Букшу со счетом 5:7, 7:6(5), 6:3.

В первом сете россиянка вела 5:1, но потом отдала восемь геймов подряд.

Во второй партии Касаткина проигрывала 3:5, 0:30, но смогла вернуться в матч и сделать два брейка, один из которых отдала.

В третьем круге «тысячника» Касаткина встретится с Анастасией Павлюченковой. Счет их личных встреч – 4:2 в пользу Касаткиной, последний матч в феврале этого года выиграла Павлюченкова.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Классика)
+2
0
+2
Это нормально для Касаткиной) Также для Хачанова
+1
0
+1
Точнее чуть не проиграла, уступив первый сет, ведя 5:1)
+1
-1
0
тот случай, когда счет на табло лучге, чем содержание игры
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий