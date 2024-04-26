Касаткина выиграла матч, уступая 5:7, 2:5

Дарья Касаткина на турнире в Мадриде победила 75-ю ракетку мира Кристину Букшу со счетом 5:7, 7:6(5), 6:3.

В первом сете россиянка вела 5:1, но потом отдала восемь геймов подряд.

Во второй партии Касаткина проигрывала 3:5, 0:30, но смогла вернуться в матч и сделать два брейка, один из которых отдала.

В третьем круге «тысячника» Касаткина встретится с Анастасией Павлюченковой. Счет их личных встреч – 4:2 в пользу Касаткиной, последний матч в феврале этого года выиграла Павлюченкова.