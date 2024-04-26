Мирра Андреева стала первой теннисисткой, которая выиграла 7 матчей на «тысячниках» до 17 лет

Теги WTA Mutua Madrid Open Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева во втором круге турнира в Мадриде обыграла Линду Носкову – 4:6, 6:3, 6:3.

Это была седьмая победа 16-летней россиянки на турнирах категории WTA 1000. Это лучший результат среди теннисисток до 17 лет с момента появления «тысячников» в 2009 году. 

29 апреля Андреевой исполнится 17 лет. В следующем круге она встретится с Маркетой Вондроушовой или Шелби Роджерс.

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4 комментария
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справедливости ради, не у каждой теннисистки under 17 есть шанс попасть на Мастерс по своему рейтингу.
Мирра в прошлом году получила в Мадрид WC.
что, конечно, не умаляет ее успеха, но это важный фактор
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Мирра умничка!!! Ещё всё впереди
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Самое сложное для Мирры началось только сейчас, когда пришло время защищать очки, и когда она уже не новичок, которого никто не знает и не боится.
По логике нестабильности женского тенниса, было вероятно, что проиграет Мирра в первом же круге и вообще сезон будет очень тяжелый. Но пока справляется с честью, умница) Посмотрим, что дальше)
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Надеюсь, это не последний рекорд Мирры)) тьфу-тьфу, очень перспективная девушка.
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