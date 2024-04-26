Мирра Андреева стала первой теннисисткой, которая выиграла 7 матчей на «тысячниках» до 17 лет

Мирра Андреева во втором круге турнира в Мадриде обыграла Линду Носкову – 4:6, 6:3, 6:3.

Это была седьмая победа 16-летней россиянки на турнирах категории WTA 1000. Это лучший результат среди теннисисток до 17 лет с момента появления «тысячников» в 2009 году.

29 апреля Андреевой исполнится 17 лет. В следующем круге она встретится с Маркетой Вондроушовой или Шелби Роджерс.