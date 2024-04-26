Мирра Андреева стала первой теннисисткой, которая выиграла 7 матчей на «тысячниках» до 17 лет
Мирра Андреева во втором круге турнира в Мадриде обыграла Линду Носкову – 4:6, 6:3, 6:3.
Это была седьмая победа 16-летней россиянки на турнирах категории WTA 1000. Это лучший результат среди теннисисток до 17 лет с момента появления «тысячников» в 2009 году.
29 апреля Андреевой исполнится 17 лет. В следующем круге она встретится с Маркетой Вондроушовой или Шелби Роджерс.
Мирра в прошлом году получила в Мадрид WC.
что, конечно, не умаляет ее успеха, но это важный фактор
По логике нестабильности женского тенниса, было вероятно, что проиграет Мирра в первом же круге и вообще сезон будет очень тяжелый. Но пока справляется с честью, умница) Посмотрим, что дальше)