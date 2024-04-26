Мирра Андреева о целях на год: «Может, смогу попасть в топ-10. Буду верить и делать для этого все возможное»

Мирра Андреева рассказала о целях на следующий год.

На турнире в Мадриде россиянка прошла во второй круг, обыграв Тэйлор Таунсенд – 4:6, 6:1, 7:5.

В прошлом году Андреева получила wild card в основную сетку на этом турнире, впервые выиграла матч на уровне WTA и дошла до 1/8 финала.

«Чувствую, что повзрослела, хотя прошел всего год. Через несколько дней мне 17. Немного переживаю об этом – не хочу становиться старше.

Мадрид – мое место силы. Я смотрела прошлогодние хайлайты матчей и пыталась понять, что вышло хорошо, почему случился этот небольшой успех.

Но, честно говоря, я не нашла там ничего особенного. В прошлом году я приехала с надеждой, что чудом выиграю какие-то матчи. Думала, может быть соперницы сами направят игру в мое русло. Но теперь я знаю, что для победы в матче нужно все делать самой, и сегодня это подтвердило.

За то время, что я не играла на турнирах, мы с тренерами старались улучшить физический и технический аспекты. В то же время я думала, что могу улучшить со стороны психологии. Чувствую, что если спрогрессирую в этом, то меня будет трудно победить.

Сегодня в матче у меня тоже был тяжелый момент, но я просто решила, что ничего не кончено, пока судья не скажет: «Гейм, сет, матч». Поэтому подумала: «Буду играть очко за очком, и чем больше мячей я выиграю, тем лучше будет». Так я и делала.

Может, в следующем году [к Мадриду] я смогу попасть в топ-10. Буду верить и делать для этого все возможное – выигрывать как можно больше матчей, потому что это придает опыта. Буду учиться в каждом матче, не важно, выиграю я его или проиграю».