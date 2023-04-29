Мирра Андреева стала самой молодой участницей 1/8 финала на турнире WTA 1000

Теги WTA Mutua Madrid Open Магда Линетт Аманда Анисимова Коко Гауфф Линда Фрухвиртова Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева стала самой молодой участницей 1/8 финала на турнире WTA 1000 в истории этой категории турниров (существует с 2009-го). Сегодня в Мадриде она в день 16-летия обыграла Магду Линетт.

Андреева всего четвертая теннисистка младше 17 лет, вышедшая в 1/8 на турнире такого уровня. До нее это делали Аманда Анисимова, Коко Гауфф и Линда Фрухвиртова.

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11 комментариев

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Денис Шмелев
Ответ dimon 2.0
будет то что было и с лейлой и эмой. после встречи с профи 6-1 6-0 ребенок уйдет в себя и в след раз мы услышим о ней лет через 10
Дальнейшую карьеру Мирры предсказать невозможно, но я, думаю, она не против последовать примеру Радукану и взять ТБШ. )
+7
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+7
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Пинающий Достоинства
Здорово, думаю у сестёр благодаря друг другу многое получится …!
Ждём успехов и от Корнеевой
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Денис Шмелев
Ответ dimon 2.0
все может быть в бабском теннисе. уйди кепка в декрет, сломай ногу саба и детишки из яселек начнут именоваться примами мирового тенниса. добро пожаловать в зазеркалье
Да ладно. В мужском теннисе четверо выигрывали ТБШ в 17 лет. В женском (где раньше созревают) - трое в 16 лет и 4 в 17 лет. Почти все эти "детишики из яселек" стали "примами мирового тенниса" и мультишлемниками (кроме Трэйси Остин и Чанга).
Тинейджер, громящий взрослых игроков и выигрывающий крупные турниры, это нечастое явление, но и не аномалия - ни в ATP, ни в WTA. )
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gnom_au
Сегодня прям День Успеха.
Все ударно выступили.
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