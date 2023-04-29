Мирра Андреева стала самой молодой участницей 1/8 финала на турнире WTA 1000
Мирра Андреева стала самой молодой участницей 1/8 финала на турнире WTA 1000 в истории этой категории турниров (существует с 2009-го). Сегодня в Мадриде она в день 16-летия обыграла Магду Линетт.
Андреева всего четвертая теннисистка младше 17 лет, вышедшая в 1/8 на турнире такого уровня. До нее это делали Аманда Анисимова, Коко Гауфф и Линда Фрухвиртова.
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