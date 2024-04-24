Янник Синнер: «Раньше из-за условий мне было очень тяжело играть в Мадриде. Посмотрим, как я справлюсь в этом году»

Янник Синнер высказался о своей готовности к «Мастерсу» в Мадриде .

Итальянец в этом сезоне проиграл только два матча – Карлосу Алькарасу в Индиан-Уэллс и Стефаносу Циципасу в Монте-Карло.

– Вы сказали, что турнир в Мадриде – это просто подготовка к «Ролан Гаррос» и Риму. Значит ли это, что титул здесь не так для вас важен?

– Нет, я вкладывал другой смысл. На каждом турнире ты хочешь выиграть как можно больше матчей. В итоге я здесь и знаю, что на этом турнире мы делаем больший уклон на физподготовку. Так что в матчах я могу быть более прямолинейным, но в остальном я с нетерпением жду начала турнира. Я усердно тренируюсь и рад быть здесь.

Раньше из-за условий мне было очень тяжело играть в Мадриде. Посмотрим, как я справлюсь в этом году. В прошлом я не играл, так что посмотрим.

– Почему условия в Мадриде сложные?

– Да, условия немного другие. Мы находимся на высоте, мяч летит довольно быстро, отскоки другие, но мы приехали сюда пораньше, чтобы к этому подготовиться. Надеюсь, что я буду готов к матчам, – сказал Синнер в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»