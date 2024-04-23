Елена Рыбакина: «С 17 лет хотела получить водительские права. Есть много мест, особенно в Америке, где хочется взять машину и поехать самой»

Теги ATP Porsche Tennis Grand Prix Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина мечтает получить водительские права, чтобы ни от кого не зависеть.

На турнире в Штутгарте она выиграла «Порше», но пока не может его водить.

«Я с 17 лет хотела получить права. Есть много мест, где мы бываем, особенно в Америке, где хочется взять машину и поехать самой.

Они очень нужны в Индиан-Уэллс. Не хочется ни от кого зависеть. Хочется взять машину и ненадолго поехать куда-нибудь одной. Поэтому я считаю, что они полезны, и очень хочу их получить».

Сейчас Рыбакина лидирует в туре по титулам, финалам и победам за сезон (по последнему показателю делит первое место с Игой Швентек).

«Я довольна всей этой статистикой. Больше всего я горжусь тем, что могу хорошо играть на всех покрытиях. Это главное. Именно в этом отличие топ-игрока.

Я бы не назвала грунт любимым покрытием, потому что он медленнее, но, в конце концов, я очень хорошо играю на всех из них».

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