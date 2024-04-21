Штруфф о первом титуле в 33 года: «Я так долго этого ждал. Победить на родине просто потрясающе»

Ян-Леннард Штруфф поделился эмоциями от дебютного титула ATP.

В Мюнхене он обыграл в финале Тэйлора Фрица – 7:5, 6:3.

«Ощущения невероятные, и победить на родине просто потрясающе. Я так долго этого ждал. Мне 33 года, и я так долго играл в туре. Просто потрясающе победить здесь, в Германии.

Остался еще один матч [парный финал]. Надеюсь, мы сможем дойти до победы. На этой неделе я хорошо играл, я очень рад. Я обыграл сильных соперников и невероятно счастлив, что сегодня у меня все получилось».