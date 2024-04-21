Штутгарт (WTA). Рыбакина выиграла восьмой турнир WTA

Теги результаты WTA Porsche Tennis Grand Prix Марта Костюк Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина победила Марту Костюк в финале в Штутгарте.

Сетка здесь.

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

15 – 21 апреля 2024

WTA 500

Призовой фонд – 802 237 долларов

Крытые корты, грунт

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) Марта Костюк (Украина)
6:2|6:2
Дата проведения
21 апреля, 14.05
Онлайн матча

 

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
С Победой, Елена Рыбакина! С очередным титулом!!!
С новым авто!!! Алга Казахстан 🇰🇿
+16
-1
+15
Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
Чтобы получить слабую в финале надо выиграть не слабую в полуфинале. Да и вообще Костюк не слабая. Обыграла на неделе трёх игроков топ 10, в том числе Гауфф. В гонке сезона на 7 месте и вообще показывает лучший теннис за карьеру. Короче прямо сейчас это явный игрок топ 10 + Мотивации много
+16
-2
+14
Четко, уверенно, весь турнир чувствовалась какая то сила от Лены! Молодец, поздравляю с победой!
+13
0
+13
Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
Ага особенно полуфинал со Швентек, так лёгкая прогулка получилась
+11
0
+11
Грунтовый сезон - это когда судьи приводят себя в форму
+10
0
+10
Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
В Риме и сейчас она по пути Швентек обыграла, какое уж тут везение, любая другая на ее месте домой бы уже отправилась. Всё заслужено
+9
-1
+8
Лену с заслуженной победой! В этом году забираем пятисотники, чтоб подправить стату выигранных титулов)
Обладатель новенького Порше определился вчера в первом полуфинале.. Ига проделала с Мартой тоже самое в Инди..
+8
0
+8
Ответ Dottore
С Победой, Елена Рыбакина! С очередным титулом!!! С новым авто!!! Алга Казахстан 🇰🇿
Алға!!
+8
0
+8
Лену с титулом! Как здорово, ностальжи просто-высокая, стройная блондинка забирает Порше))
+10
-2
+8
Молодец Рыбка в этот раз победила в финале, счёт вроде лёгкий, но победа далась далеко не просто)))
+7
0
+7
Хорошо вчера Швентек потренировала Рыбакину перед финалом!
+7
0
+7
Какой секасный финал, редко такое встретишь в вта.
Одно удовольствие смотреть
+10
-3
+7
Лену с победой на турнире. Молодчина ! За рулём порше она будет смотреться.
+7
-1
+6
Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
А по пути к финалу кого обыграла?
+5
0
+5
Розыгрыши в полтора раза медленнее чем в матче со Швентек. Комфортно для Рыбакиной.
+5
0
+5
А Костюк уже тренировалась колеса менять... не срослось) Лену с победой!)
+8
-3
+5
Ответ Dym86
Рядом с Вуковвм спонсоры и он вынужден вести себя спокойно, а ни как обычно
Там Булат сидит, президент федерации тенниса Казахстана.. в этот раз без шляпы как в памятном финале Уима-22)
+4
0
+4
Шпиль Рыбакина
+4
0
+4
Марта купила себе Порше пару месяцев назад.. гараж в Монако вторую тачку не вместит..
+7
-3
+4
С титулом Елену👏
+3
0
+3
Лену с новым поршиком)
+3
0
+3
Рад за Лену, так держать! Уже 3 титула в сезоне, супер!
+3
0
+3
Лена сегодня прям какая-то другая. В 1/8 и ЧФ не так играла. Сегодня как-будто ей сказали, если не выиграешь то из сборной Казахстана выгоним.
+6
-3
+3
Вроде тут не писали, что вчерашний полуфинал был досрочным финалом, т.е. вчерашний победитель пары Швентек-Рыбакина заберет титул сегодня.
+4
-1
+3
Лена спасла теннис, браво!
+3
-1
+2
Странные они там, Костюк даже представлять не стали
+2
0
+2
Ещё и Кудерметова с китайкой выиграли титул в паре
+3
-1
+2
Сломалась в 6 гейме Костюк об холодную стену Рыбакиной :)
+2
0
+2
Лену с победой! Молодец!!! Достойно!!!
А оргам минус, что 911 справа зажали? Решили электрочушь спихнуть ибо никто не берет?
+3
-1
+2
Ай красотка!
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий