Штутгарт (WTA). Рыбакина выиграла восьмой турнир WTA
Елена Рыбакина победила Марту Костюк в финале в Штутгарте.
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Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
15 – 21 апреля 2024
WTA 500
Призовой фонд – 802 237 долларов
Крытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 21 апреля, 14.05
С новым авто!!! Алга Казахстан 🇰🇿
Обладатель новенького Порше определился вчера в первом полуфинале.. Ига проделала с Мартой тоже самое в Инди..
Одно удовольствие смотреть
А оргам минус, что 911 справа зажали? Решили электрочушь спихнуть ибо никто не берет?